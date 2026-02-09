8 tahun terlepas pandang bayar ‘road tax’ Bentley

Pemandu Bentley Continental ditahan Jabatan Pengangkutan Jalan dalam Ops Khas Luxury di Jalan Tun Razak, semalam. (Gambar JPJ)

PETALING JAYA : Seorang ahli perniagaan wanita memberi alasan terlepas pandang untuk memperbaharui lesen kenderaan motor (LKM) dan insurans ketika ditahan pihak berkuasa, semalam.

Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Kuala Lumpur, Hamidi Adam, berkata wanita yang memandu kereta Bentley Continental ditahan dalam Ops Khas Luxury di Jalan Tun Razak.

Katanya, semakan mendapati kenderaan itu miliknya dan dia melakukan kesalahan LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans dan tiada lesen memandu kompeten (CDL).

“Siasatan mendapati LKM dan insurans kenderaan mewah itu sudah tidak diperbaharui sejak 2018.

“Wanita itu memberi alasan terlepas pandang disebabkan sebelum ini urusan memperbaharui LKM dan lain-lain diuruskan keluarga,” katanya menurut Harian Metro.

Kenderaan itu kemudian disita untuk tindakan selanjutnya mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987.