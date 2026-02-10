Sanae Takaichi: Jepun baharu di persimpangan geopolitik Indo-Pasifik

Pilihan raya Jepun mutakhir ini bukan sekadar pertukaran kepimpinan. Ia merupakan detik simbolik dalam evolusi politik negara matahari terbit, apabila sebuah negara yang selama puluhan tahun dikenali sebagai kuasa ekonomi pragmatik mula menonjolkan orientasi strategik lebih tegas. Di tengah perubahan itu muncul seorang tokoh wanita konservatif, Sanae Takaichi.

Kemenangan beliau mengemudi Parti Liberal Demokratik (LDP) meraih 316 daripada 465 kerusi Dewan Rendah bukan hanya kejayaan parti, tetapi mandat rakyat yang jelas. Dengan sokongan gabungan Japan Innovation Party (Ishin), blok pemerintah menguasai 352 kerusi — suatu supermajoriti dua pertiga yang jarang berlaku dalam politik Jepun moden.

Supermajoriti ini memberi legitimasi politik yang kukuh kepada pentadbirannya. Ia membolehkan kerajaan meluluskan agenda perundangan strategik dan mengatasi halangan institusi, sekali gus mempercepat reformasi dasar ekonomi dan keselamatan nasional.

Beliau menjadi perdana menteri wanita pertama Jepun sejak Oktober 2025. Namun, simbolisme gender bukanlah faktor utama popularitinya. Pengundi Jepun melihat beliau sebagai pemimpin yang membawa kepastian dalam era ketidakpastian global.

Dalam satu wawancara televisyen selepas kemenangan, beliau menyatakan: “Rakyat Jepun tidak hanya mahukan kemakmuran; mereka mahukan ketenangan fikiran bahawa negara ini mampu melindungi masa depan mereka.” Kenyataan ini merumuskan falsafah kepimpinannya iaitu keselamatan dan ekonomi adalah satu ekosistem.

Kebangkitan beliau berlaku dalam suasana geopolitik yang tegang. Asia Timur kini berdepan tekanan strategik termasuk isu Selat Taiwan, peluru berpandu Korea Utara dan persaingan kuasa besar. Dalam konteks ini, Jepun tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada identiti pasca Perang Dunia Kedua sebagai kuasa ekonomi semata-mata.

Takaichi menegaskan: “Ekonomi tanpa keselamatan adalah kemakmuran yang rapuh.” Maka, beliau mentakrif semula konsep keselamatan negara dengan memasukkan keselamatan tenaga, makanan dan rantaian bekalan sebagai sebahagian daripada strategi nasional.

Kemerosotan nilai yen beberapa tahun kebelakangan ini memberi kesan langsung kepada kos sara hidup rakyat. Beliau menggunakan isu tersebut untuk membina naratif bahawa daya tahan ekonomi domestik adalah pertahanan pertama negara.

Dasar beliau menekankan pengukuhan industri strategik, merangkumi semikonduktor, teknologi tinggi dan pembuatan maju. Pendekatan ini selari dengan trend global di mana negara maju sedang ‘membawa pulang’ rantaian bekalan kritikal.

Di sinilah warisan kepimpinan Shinzo Abe berperanan. Takaichi dilihat sebagai kesinambungan kepada kerangka keselamatan ekonomi yang pernah diperkenalkan Abe, namun dengan pendekatan yang lebih langsung dan komunikatif kepada rakyat.

Menariknya, beliau menggabungkan dua elemen yang jarang disatukan dalam politik: kesinambungan dan pembaharuan. Beliau mengekalkan asas dasar konservatif, tetapi menyampaikan mesej dalam gaya komunikasi yang mudah difahami generasi digital.

Beliau pernah menyatakan: “Negara tidak boleh hanya mempertahankan masa lalu, tetapi juga tidak boleh kehilangan identitinya.” Inilah keseimbangan yang menjadi teras kempen beliau.

Sebagai tokoh konservatif, beliau sering dikaitkan dengan inspirasi kepimpinan Margaret Thatcher. Namun pendekatannya bukan imitasi Barat, sebaliknya konservatisme Jepun yang menekankan disiplin fiskal, industri nasional dan kestabilan sosial.

Di luar politik, latar peribadi beliau memberi dimensi unik kepada imej kepimpinan. Pada zaman universiti, beliau merupakan pemain dram kumpulan ‘heavy metal’ yang memainkan lagu Black Sabbath dan Deep Purple. Beliau masih menyimpan set dram elektronik di kediaman rasmi.

Beliau pernah berseloroh kepada wartawan: “Irama muzik mengajar saya sesuatu iaitu kepimpinan juga memerlukan tempo yang tepat.” Ungkapan ini sering dipetik sebagai metafora gaya pentadbirannya.

Sebelum menyertai politik pada 1993, beliau juga seorang penunggang motosikal Kawasaki Z400GP. Naratif ‘biker’ ini membentuk imej keberanian dan ketahanan, ciri yang jarang dikaitkan dengan politik Jepun yang formal.

Simbolisme personaliti tersebut menjadikan beliau figura politik yang manusiawi. Ketegasan dasar dipadankan dengan autentisiti peribadi menjadi satu gabungan yang menarik sokongan pengundi muda.

Pilihan raya ini juga mendedahkan kelemahan pembangkang. Tanpa naratif alternatif yang meyakinkan, pengundi memilih kestabilan dalam dunia yang semakin tidak menentu.

Di bawah kepimpinannya, Jepun dijangka memperkukuh kerjasama pertahanan, teknologi dan keselamatan rantaian bekalan dengan rakan strategik. Fokus Indo-Pasifik menjadi keutamaan diplomasi Jepun.

Bagi Asia Tenggara, perkembangan ini signifikan. Jepun ialah pelabur utama dan rakan pembangunan infrastruktur. Pendekatan Takaichi berpotensi meningkatkan kerjasama keselamatan maritim, ekonomi digital dan tenaga bersih.

Beliau menegaskan dalam ucapan parlimen: “Jepun akan menjadi rakan yang boleh dipercayai, bukan hanya dalam perdagangan, tetapi dalam kestabilan serantau.”

Walaupun memperkukuh strategi keselamatan, beliau mengekalkan diplomasi pragmatik dengan meneruskan hubungan ekonomi sambil mengukuhkan keupayaan pertahanan. Ia mencerminkan realisme geopolitik Jepun abad ke-21.

Politik Jepun kini memasuki fasa baharu. Perdebatan nasional tidak lagi hanya tentang pertumbuhan, tetapi tentang ketahanan teknologi, tenaga, keselamatan siber dan rantaian bekalan.

Kepimpinan Takaichi memperlihatkan transformasi Jepun daripada kuasa ekonomi pasif kepada kuasa strategik aktif. Negara itu masih berpegang pada prinsip damai, namun semakin sedar bahawa keamanan memerlukan kesiapsiagaan.

Akhirnya, kemenangan beliau bukan sekadar keputusan pilihan raya. Ia merupakan isyarat geopolitik: Jepun sedang mendefinisikan semula peranannya di dunia. Di bawah Sanae Takaichi, negara tersebut berusaha menyeimbangkan kemakmuran dengan keselamatan dan dalam keseimbangan itulah lahir Jepun baharu abad ke-21.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.