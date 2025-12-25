Speaker Perlis umum 3 kerusi Adun PAS kosong

Speaker DUN Perlis, Rus’ele Eizan berkata status kekosongan kerusi tersebut akan dimaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dalam masa terdekat.

PETALING JAYA : Speaker DUN Perlis, Rus’ele Eizan mengumumkan kekosongan luar jangka di tiga DUN iaitu Chuping, Bintong dan Guar Sanji selepas tiga Adunnya terhenti keahlian PAS.

Beliau berkata walaupun tempoh penggal sudah matang iaitu tiga tahun, pihaknya berpendapat terdapat keperluan untuk diadakan PRK di ketiga-tiga kerusi berkenaan berikutan terjejasnya sokongan terhadap Perikatan Nasional (PN).

Katanya, status kekosongan kerusi tersebut akan dimaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dalam masa terdekat.

Semalam, PAS mengumumkan keahlian tiga Adun di Perlis terhenti serta-merta.

Presiden Hadi Awang mengumumkan keahlian Saad Seman (Chuping), Anwar Ismail (Bintong), dan Ridzuan Hashim (Guar Sanji) terhenti, selepas mesyuarat jawatankuasa kerja PAS.

Hadi berkata ketetapan dibuat berdasarkan Fasal 76 dan Fasal 15A(1)(b) perlembagaan PAS.

BERITA LANJUT MENYUSUL