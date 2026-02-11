‘Kasih sayang tak boleh tergugat’, PAS Perlis akur seruan Hadi

Ketua Dewan Ulama PAS Perlis Ahmad Adnan Fadzil dan Ketua Pemudanya Haziq Asyraf seru ahli bersatu dan ketepi perbezaan.

PETALING JAYA : PAS Perlis menyeru ahli dan pemimpin negeri mengetepikan perbezaan dan akur kepada nasihat Presiden Hadi Awang.

Ketua Dewan Ulama PAS Perlis, Ahmad Adnan Fadzil, berkata semua ahli dan kepimpinan perlu berbuat demikian demi menyatukan kembali saf.

“Umat Islam umumnya boleh berbeza, namun kasih sayang tidak boleh tergugat,” katanya kepada FMT.

Terdahulu, Hadi menggesa seluruh ahli parti di Perlis kekal setia dan patuh kepada kepimpinan parti yang dilantik kepimpinan pusat, di sebalik pergolakan pentadbiran negeri baru-baru ini.

Dalam surat terbuka kepada ahli PAS Perlis, Hadi berkata PAS pusat yang dipilih melalui muktamar tahunan mempunyai kuasa mentadbir dan membuat pelantikan di semua peringkat selaras perlembagaan parti.

Justeru, katanya pelantikan jawatan termasuk pesuruhjaya PAS negeri dan kepimpinan kerajaan negeri perlu dihormati dan ditaati oleh semua ahli parti.

Sementara itu, Ketua Pemuda PAS Perlis, Haziq Asyraf, berkata semua pihak mesti kembali bersatu dan fokus kepada gerak kerja untuk mempertahankan kemenangan dalam PRU16.

“Seruan kepada semua ahli PAS Perlis termasuk diri saya supaya bermuhasabah dan meletakkan wala dan thiqah (kepercayaan) kepada presiden PAS dan pesuruhjaya PAS Perlis,” kata Adun Beseri.

Beliau yakin semua ahli dan pimpinan PAS Perlis akan kembali bersatu dan bergerak dalam satu pasukan sekali gus menamatkan kemelut sebelum ini.

Minggu lalu, Mursyidul Am Hashim Jasin mendakwa isu dalaman PAS Perlis terutama membabitkan bekas menteri besar Shukri Ramli boleh diselesaikan jika pimpinan di pusat menanganinya lebih awal.

Hashim mendakwa beliau telah melaporkan perkara dianggap tidak wajar di negeri itu termasuk kepada Hadi sejak tiga tahun lalu, namun tindakan susulan diharapkan tidak berlaku, lapor Utusan Malaysia.

Shukri meletak jawatan sebagai menteri besar pada 25 Dis lalu atas faktor kesihatan, menyusuli laporan mengatakan lapan wakil rakyat Perikatan Nasional (PN) termasuk tiga daripada PAS menandatangani akuan berkanun (SD) untuk menarik sokongan kepada beliau.