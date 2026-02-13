Pemimpin PAS serang ‘jiran bising’, ‘kapal karam’

Ahmad Fadhli Shaari dan Iskandar Abdul Samad sebelum ini juga memuat naik mesej tersirat, yang seakan ditujukan kepada Bersatu, semasa krisis politik di Perlis.

PETALING JAYA : Dua pemimpin PAS mungkin secara halus menyindir rakan dalam Perikatan Nasional, Bersatu, susulan pemecatan Timbalan Presidennya Hamzah Zainudin, serta tiga lagi Ahli Parlimen.

Dalam hantaran di Facebook, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadhli Shaari, berkata sukar untuk ‘hidup bersama jiran yang bising’.

Beliau turut memuat naik lakaran seorang lelaki menutup telinganya dengan bantal ketika dua jiran sedang bertengkar.

Bendahari PAS Iskandar Abdul Samad pula dalam hantarannya berkata: “Sebuah kapal yang sedang bergelut tidak mampu memimpin armada, terutamanya apabila ia sedang karam.”

Hari ini, Lembaga Disiplin Bersatu memecat Hamzah, yang juga ketua pembangkang selepas didapati melanggar Perkara 9.1.4 dalam perlembagaan parti, yang mewajibkan semua ahli mematuhi perlembagaan, kod etika, dan kod tingkah laku parti.

Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal, yang sebelum ini digantung, Ahli Parlimen Gerik, Fathul Huzir Ayob, dan Ahli Parlimen Padang Rengas, Azahari Hasan, turut dipecat kerana melanggar peruntukan yang sama.

Sementara itu, menurut sumber Bersatu, lebih ramai Ahli Parlimen dijangka dipecat.

Fadhli dan Iskandar juga sebelum ini pernah memuat naik mesej tersirat, yang seakan ditujukan kepada Bersatu, semasa krisis politik di Perlis.