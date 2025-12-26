Kes 1MDB: Pendakwaan mohon Najib dijel 20 tahun, denda RM11 bilion

Bekas perdana menteri Najib Razak didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi atas 25 bersalah atas semua 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dalam kes 1MDB. (Gambar Bernama)

PUTRAJAYA : Pihak pendakwaan dalam perbicaraan kes 1MDB melibatkan Najib Razak memohon hukuman penjara maksimum 20 tahun terhadap bekas perdana menteri itu atas kesalahan salah gunakan kuasa.

Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib turut memohon agar hukuman penjara tersebut bermula selepas Najib selesai menjalani hukuman sedia ada bagi kes SRC International melibatkan dana RM42 juta.

Dalam kes SRC International, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan telah mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada enam tahun. Beliau dijadualkan dibebaskan pada 2028.

Terdahulu hari ini, mahkamah mendapati Najib bersalah atas 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan RM2.28 bilion dana 1MDB yang dimasukkan ke dalam akaun AmBank miliknya antara Feb 2011 hingga Dis 2014.

Pihak pendakwaan juga memohon hukuman penjara serentak selama 20 tahun terhadap Najib bagi empat pertuduhan rasuah.

