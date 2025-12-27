Keputusan pengampunan Najib tegaskan konsep ‘raja berperlembagaan’, kata peguam

Mahkamah Tinggi, Isnin lalu menolak rayuan bekas perdana menteri Najib Razak untuk menjalani tahanan rumah.

PETALING JAYA : Keputusan Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib Razak menjalani hukuman di bawah tahanan rumah, menegaskan bahawa Perlembagaan Persekutuan berperanan atas prinsip raja berperlembagaan, kata seorang peguam.

Bastian Pius Vendargon berkata dokumen asas 1957 itu menetapkan peranan Yang di-pertuan Agong sebagai ketua negara Malaysia.

“Hak, keistimewaan, kuasa dan tanggungjawab raja diperuntukkan dalam Perlembagaan, dan kuasa prerogatif pengampunan ditetapkan di bawah Artikel 42,” katanya kepada FMT.

Vendargon berkata mahkamah dalam keputusannya, telah mengisytiharkan titah adendum tidak sah kerana tidak dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan (FTPB) pada 29 Jan.

“Walaupun perintah tambahan itu sah, ia tidak boleh dikuatkuasakan kerana tiada peruntukan undang-undang yang membenarkan tahanan rumah,” tambahnya.

Dalam menolak permohonan Najib untuk menjalani hukuman enam tahun yang telah dikurangkan di bawah tahanan rumah, Hakim Alice Loke berkata Agong merupakan raja berperlembagaan dan kuasa serta fungsinya mesti dijalankan mengikut peruntukan Perlembagaan.

Hakim itu memutuskan perintah tambahan itu tidak dibincangkan atau diputuskan dalam mesyuarat ke-61 FTPB, yang bermakna ia tidak mematuhi Artikel 42 Perlembagaan dan menjadikan perintah yang terkandung dalam dokumen itu tidak sah.

Kerajaan telah mengemukakan minit mesyuarat 29 Jan 2024, menunjukkan Lembaga hanya mencadangkan pengurangan hukuman Najib daripada 12 tahun kepada enam tahun dan pengurangan denda daripada RM210 juta kepada RM50 juta susulan sabitan bekas perdana menteri itu dalam kes SRC International.

Pasukan peguam Najib pula berhujah bahawa kerajaan diwajibkan untuk melaksanakan perintah bekas Raja itu walaupun ia dibuat secara unilateral.

Najib boleh mohon kepada penjara

Bekas presiden Majlis Peguam Malaysia Salim Bashir berkata Loke dalam keputusannya mengakui Najib masih boleh memohon kepada pihak berkuasa penjara untuk dibebaskan dengan lesen bersyarat seperti diperuntuk di bawah Seksyen 43 Akta Penjara 1995 dan Peraturan Penjara 2000.

“Pesuruhjaya Jeneral Penjara mempunyai budi bicara membenarkan pembebasan seorang banduan berdasarkan kelakuan baik dan syarat yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri,” katanya.

Salim berkata banduan itu akan dikehendaki mematuhi pelbagai syarat sekatan, dan kegagalan mematuhinya boleh menyebabkan ditahan pemulangan semula ke penjara.

Bagaimanapun, peguam Haniff Khatri Abdulla berkata penghakiman itu telah menetapkan duluan yang mengehadkan kuasa prerogatif Raja, terutamanya dalam pemberian pengampunan.

“Ini boleh menjadi asas kukuh untuk rayuan. Bacaan saya ialah hakim telah mencampuri kuasa Parlimen untuk meminda perlembagaan,” katanya.

Peguam itu menegaskan kuasa Raja untuk memberi pengampunan, penangguhan dan pengecualian di bawah Artikel 42(1) tidak tertakluk kepada mana-mana undang-undang persekutuan.

Haniff menambah kes mahkamah terdahulu dari mahkamah tertinggi telah menyatakan bahawa banduan tidak boleh menyemak perjalanan kerja Lembaga Pengampunan.

“Bagaimanapun, dalam kes ini, kerajaan melalui Pejabat Peguam Negara dibenarkan untuk mengemukakan dokumen yang tidak lagi diklasifikasi, yang bercanggah dengan prinsip yang telah ditetapkan,” katanya.