Tahanan rumah: Najib fail rayuan terhadap keputusan mahkamah

Mahkamah tolak permohonan semakan kehakiman Najib Razak berkaitan titah adendum, pada 22 Dis.

KUALA LUMPUR : Bekas perdana menteri, Najib Razak, memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan untuk menjalani baki hukuman penjara kes SRC International menerusi tahanan rumah.

Peguam beliau, Farhan Shafee, mengesahkan bahawa rayuan tersebut difailkan pada 24 Dis.

Rayuan berasingan terhadap sabitan hukuman Najib dalam kes 1MDB akan difailkan, sebaik sahaja menerima perintah rasmi daripada Mahkamah Tinggi Putrajaya.

Pada 22 Dis, Hakim Alice Loke menolak permohonan Najib untuk menjalani hukuman penjara enam tahun bagi kes SRC International secara tahanan rumah.

Loke memutuskan, antara lain, bahawa Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan telah memberikan nasihat mengenai cadangan pengampunan penuh serta pengurangan 50% tempoh penjara, namun tiada sebarang sebutan mengenai tahanan rumah semasa mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong.

Beliau menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong hanya membuat satu keputusan iaitu pengurangan tempoh penjara dan denda.

Pada 26 Dis, Hakim Mahkamah Tinggi Putrajaya, Collin Lawrence Sequerah, menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda RM11.387 bilion ke atas Najib, selepas beliau didapati bersalah atas 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dalam kes 1MDB.

Hakim memerintahkan tempoh penjara Najib bermula pada 2028, selepas beliau selesai menjalani hukuman penjara enam tahun bagi kes SRC International.

Mahkamah mendapati Najib bersalah atas empat pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB berjumlah RM2.28 bilion, yang dimasukkan ke dalam akaun AmBank miliknya antara Feb 2011 dan Dis 2014.

Najib dijatuhi hukuman penjara 15 tahun bagi setiap pertuduhan salah guna kuasa, di mana hukuman tersebut berjalan secara serentak.

Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Sequerah menjatuhkan hukuman penjara lima tahun bagi setiap pertuduhan, juga berjalan secara serentak, dan memerintahkan beliau membayar balik sejumlah RM2.08 bilion.