Gagal teruskan rawatan TB, lelaki dipenjara 6 bulan

Mahkamah Majistret Sandakan menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh mengaku salah mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. (Gambar Wikipedia)

PETALING JAYA : Mahkamah Majistret Sandakan memerintahkan seorang lelaki dipenjara enam bulan kerana gagal meneruskan rawatan tuberkulosis (TB) seperti diarahkan.

Menurut Daily Express, Majistret Yong Ching Hong menjatuhkan hukuman itu selepas Almahzar Madin, 30, mengaku salah kerana gagal mematuhi perintah untuk meneruskan rawatan TB di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.

Almahzar didakwa mengikut Seksyen 12(1) akta berkenaan kerana mendedahkan umum kepada risiko jangkitan melalui kehadiran atau kelakuannya di mana-mana tempat awam.

Dia juga didakwa mengikut Seksyen 22(b) akta berkenaan kerana gagal mematuhi perintah sah yang dikeluarkan oleh pegawai diberi kuasa.

Yong turut memerintahkan tertuduh melengkapkan rawatan TB mengikut keperluan dan waktu yang ditetapkan.