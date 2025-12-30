Terlibat sindiket panggilan ‘scam’, rakyat Malaysia didakwa di Singapura

Mahkamah di Singapura tetap 6 Jan depan untuk sebutan kes Eugene Goh, rakyat Malaysia yang didakwa mengikut Akta Jenayah Terancang. (Gambar Bernama)

SINGAPURA : Seorang rakyat Malaysia yang didakwa bekerja sebagai pemanggil ‘scam’ untuk kumpulan yang menyasarkan dan menipu mangsa di Singapura dihadapkan ke mahkamah hari ini.

Eugene Goh, 24, menghadapi satu tuduhan di bawah Akta Jenayah Terancang bagi peranannya dalam sindiket yang dipercayai terlibat dengan sekurang-kurangnya 438 kes penipuan membabitkan kerugian lebih SGD41 juta.

Menurut laporan The Straits Times, Eugene bekerja di sebuah pusat panggilan di Phnom Penh, Kemboja, sekitar 9 Sept, bagi menipu mangsa yang disasarkan di Singapura.

Mahkamah menetapkan 6 Jan depan untuk sebutan kesnya. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara sehingga lima tahun dan denda SGD100,000.

Sindiket berpangkalan di Kemboja itu didakwa ditubuhkan sekitar tahun lepas oleh dua beradik dari Singapura, Ng Wei Liang, 32, dan Ng Wei Kang, 33, yang masih diburu polis.

Pada 9 Sept, ahli kumpulan itu dikenal pasti dan aset dirampas susulan operasi bersepadu polis Singapura dan Kemboja.

Polis Singapura menahan 15 daripada mereka di republik itu, terdiri daripada 12 rakyat Singapura, dua rakyat Malaysia dan seorang dari Filipina, yang semuanya telah didakwa mengikut Akta Jenayah Terancang.

Bagaimanapun, ahli kumpulan sindiket lain di Kemboja dipercayai berjaya melarikan diri ke Myanmar.

Waran tangkap telah dikeluarkan terhadap 27 rakyat Singapura dan tujuh rakyat Malaysia.

Dua warga Singapura ditangkap d Kemboja dan Thailand sebelum didakwa di Singapura pada 17 Nov. Seorang lagi rakyat Malaysia, Bernard Goh Yie Shen, 24, ditahan di Kemboja sebelum dihantar pulang ke Malaysia dan seterusnya didakwa di Singapura pada 18 Nov.