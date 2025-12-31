Pandikar fail petisyen cabar keputusan PRN Sabah

Presiden Usno Pandikar Amin Mulia tewas di kerusi Pintasan pada PRN Sabah lepas kepada Fairuz Renddan, dengan perbezaan 1,070 undi. (Gambar Wikipedia)

PETALING JAYA : Presiden Usno Pandikar Amin Mulia memfailkan petisyen pilihan raya untuk mencabar keputusan kerusi Pintasan pada PRN Sabah bulan lepas, di mana beliau tewas kepada calon bebas Fairuz Renddan.

Pandikar menamakan Fairuz, Pegawai Pengurus Pilihan Raya SPR Pintasan Peter Jiton, serta SPR sendiri sebagai responden dalam petisyen yang difailkan pada 22 Dis, lapor Daily Express Sabah.

Beliau memohon mahkamah mengisytiharkan keputusan pilihan raya tersebut sebagai tidak sah dan menuntut agar beliau diisytiharkan sebagai pemenang yang sah.

Permohonan ini dibuat atas dakwaan berlakunya amalan rasuah dan kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh kempen Fairuz.

Bekas speaker Dewan Rakyat itu memetik keterangan seorang pengundi berusia 23 tahun yang mendakwa melihat Fairuz menyerahkan sampul surat berisi wang tunai RM100 kepada seorang wanita ketika berkempen.

Dalam persaingan tersebut, Pandikar tewas kepada Fairuz, bekas ketua Pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah, dengan perbezaan 1,070 undi.

Pada 2020, Pandikar juga tewas di kerusi yang sama kepada Fairuz, yang ketika itu mewakili Bersatu Sabah, dengan jurang 84 undi.

Fairuz kini menyandang jawatan sebagai pembantu menteri dalam kerajaan Sabah.