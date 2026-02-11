Gandingan Hamzah–Radzi jalan tengah selesai konflik Bersatu, kata penganalisis

Ketua Bersatu Kepong Ahmad Nizar Sani mahu Timbalan Presiden Hamzah Zainudin dan Naib Presiden Radzi Jidin mengetuai Bersatu ke dalam PRU16. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA. Cadangan untuk menggandingkan Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainudin dengan Naib Presidennya Radzi Jidin dalam kepimpinan parti boleh menjadi jalan tengah bagi menyelesaikan konflik dalaman yang semakin melebar, kata seorang penganalisis.

Mazlan Ali, penganalisis politik di Universiti Teknologi Malaysia, berkata gesaan yang semakin meningkat supaya Presiden parti Muhyiddin Yassin berundur mencerminkan perpecahan yang semakin mendalam dan boleh mengancam masa depan Bersatu jika tidak diselesaikan.

Beliau berkata peralihan kepimpinan kepada Hamzah dan Radzi akan memenuhi kehendak pelbagai pihak berkepentingan, khususnya PAS, rakan gabungan paling penting parti itu.

“PAS dilihat memihak kepada Hamzah dan Radzi,” katanya, sambil menambah bahawa parti Islam itu juga mempunyai banyak perbezaan pendapat dengan Muhyiddin.

Mazlan turut menolak dakwaan bahawa Hamzah bertanggungjawab atas prestasi lemah PN dalam PRN Sabah baru-baru ini, dengan menyatakan keputusan tersebut lebih mencerminkan sentimen tempatan berbanding kegagalan kepimpinan.

“Menyalahkan Hamzah atas keputusan buruk PN dalam PRN Sabah baru-baru ini adalah tidak adil dan merupakan dakwaan yang bertujuan mencemarkan reputasinya,” katanya.

Kenyataan Mazlan dibuat selepas Ketua Bersatu Kepong Ahmad Nizar Sani menggesa rombakan kepimpinan, dengan gandingan Hamzah–Radzi dicadangkan untuk menerajui Bersatu menuju PRU16.

Nizar menyatakan kegagalan Muhyiddin meredakan ketegangan dalaman, kebimbangan terhadap hubungan parti dengan PAS, serta keperluan kepada ‘kepimpinan baharu yang segar dan inklusif’ untuk memacu gabungan itu ke hadapan.

Apabila ditanya bagaimana Radzi boleh melengkapi Hamzah, Mazlan berkata beliau ialah seorang ‘pemimpin berfikiran terbuka’ dengan latar belakang akademik serta kekal berkecuali dalam urusan parti.

“Radzi dilihat sebagai individu yang tidak memihak. Beliau boleh diharapkan sebagai pemimpin yang mampu membawa perdamaian dalam Bersatu — seorang pemimpin yang boleh mengimbangi ketegangan semasa antara kem Muhyiddin dan Hamzah,” katanya.

Radzi adalah antara pemimpin Bersatu yang berhimpun di kediaman Muhyiddin di Bukit Damansara pada Ahad, yang diboikot oleh kem Hamzah.

Namun begitu, penganalisis Akademi Nusantara Azmi Hassan lebih berhati-hati terhadap cadangan Hamzah–Radzi, dengan menyatakan seruan perubahan itu berkemungkinan datang daripada kem Hamzah.

Beliau berkata Radzi lebih sesuai sebagai tokoh berkecuali dan kompromi untuk mengurangkan ketegangan antara puak dan lebih baik digandingkan dengan seorang lagi pemimpin yang tidak berpihak.

Azmi juga menyatakan bahawa walaupun Muhyiddin masih mendapat sokongan dalam kalangan kepimpinan tertinggi, Hamzah lebih kuat di peringkat akar umbi.