Objek disyaki serpihan dari angkasa ditemukan di pesisir pantai Pekan

Ketua Balai Polis Nenasi Othman Mohamad (kiri) bersama anggota Mohd Faizal Zainal Nordin bersama objek yang disyaki serpihan dari angkasa ditemukan di pesisir pantai Kampung Tanjung, Nenasi, Pekan, Selasa lepas. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Satu objek disyaki serpihan dari angkasa ditemukan di pesisir pantai Kampung Tanjung, Nenasi, Pekan, pada Selasa lepas.

Menurut Ketua Polis Pekan Mohd Zaidi Mat Zin, penduduk menemukan objek itu pada kira-kira 5 petang sebelum dimaklumkan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (Mosti).

“Siasatan awal mendapati serpihan objek berkenaan dipercayai jatuh dari angkasa ke dalam laut sebelum dihanyutkan arus ke kawasan pantai di Nenasi,” katanya dalam kenyataan, lapor Bernama.

Beliau berkata, objek dianggarkan berukuran 4.26m x 3.64m itu telah diuji serta diteliti pegawai Jabatan Tenaga Atom Malaysia semalam dan didapati bebas daripada sebarang radiasi.

Bagi tujuan keselamatan, objek itu kini disimpan sementara di Balai Polis Nenasi sebelum siasatan lanjut Mosti.

Tinjauan Bernama di Balai Polis Nenasi mendapati garisan polis telah dipasang di sekeliling objek itu dan serpihan yang difahamkan mencecah berat ratusan kilogram itu kelihatan dipenuhi teritip dengan beberapa permukaannya terkopak serta rosak.