Selepas dirobohkan, penduduk Kg Jalan Papan bina semula rumah

Penduduk Kampung Jalan Papan bersama ahli PSM di tapak rumah yang dibina semula mereka.

KLANG : Apabila rumah-rumah di Kampung Jalan Papan, Pandamaran, Klang, dirobohkan tahun lalu, yang runtuh bukan sekadar dinding, tetapi juga kediaman penduduk yang telah menetap di situ hampir sepanjang hayat mereka.

Sebanyak 29 buah rumah yang masih didiami dirobohkan, memaksa penduduk mencari perlindungan sementara di rumah rakan dan saudara-mara berdekatan.

Walaupun kehilangan tempat tinggal, membuat beberapa laporan polis dan menyerahkan memorandum kepada kerajaan, penduduk enggan mengalah.

Dalam tempoh tiga minggu, mereka berganding bahu membina tiga blok rumah, dengan sembilan bilik untuk menempatkan penduduk yang kehilangan kediaman.

Semua bahan binaan yang digunakan diperoleh daripada sisa rumah yang dirobohkan — runtuhan diubah menjadi tempat perlindungan — mencerminkan bukan sahaja kecekalan mereka, malah kekuatan semangat komuniti setempat.

Kediaman baharu yang dibina itu kini berdiri sebagai simbol ketabahan, membuktikan bahawa walaupun berdepan kemusnahan, penduduk tidak kehilangan harapan.

Bagi menyambut tahun baharu, komuniti itu berkumpul dalam suasana positif, meraikan sejauh mana mereka telah melangkah dan menyampaikan mesej bahawa mereka akan terus memperjuangkan rumah mereka.

Teoh Ah Guat, 63, kembali ke rumahnya yang telah dirobohkan dan bersama jiran-jirannya mengumpulkan bahan bagi menjadikannya boleh didiami semula.

“Saya berpindah masuk semula ke rumah yang telah dirobohkan itu selepas membaikinya sedikit demi sedikit,” katanya.

Beliau pada mulanya menumpang di rumah seorang rakan selama beberapa hari sebelum kembali semula. Selepas itu, beliau mula membaiki bahagian rumah secara berperingkat dan beransur-ansur menetap semula di situ.

Walaupun penduduk dimaklumkan bahawa rumah yang masih didiami tidak akan dirobohkan, barangan mereka telah dikeluarkan dan kerja-kerja perobohan tetap diteruskan.

“Mereka menyuruh kami keluar, kemudian mengeluarkan barang-barang kami ke luar, dan selepas itu merakam video sebagai bukti bahawa rumah itu kosong. Mahkamah menyatakan mereka hanya boleh merobohkan rumah yang tidak didiami,” kata Lee Zhi Jie, 21.

Lee, yang sebelum ini tinggal bersama neneknya sehingga rumah mereka dirobohkan, kini tinggal bersendirian di salah satu bilik yang baru dibina, manakala neneknya menetap di rumah sewa.

Walaupun berdepan hujan lebat penduduk terus membina kediaman mereka, bertekad untuk menuntut semula tempat tinggal.

Penduduk juga berharap pada tahun baharu ini kerajaan dapat menawarkan penyelesaian yang sewajarnya serta tempat tinggal kekal untuk mereka.

Sebelum ini media melaporkan, isu melibatkan peneroka bandar di Jalan Papan sejak 25 tahun lepas memasuki fasa penyelesaian selepas pemaju Melati Ehsan Consolidated Sdn Bhd (MECSB) bersetuju menyerahkan 2.8 hektar tanah kepada kerajaan negeri.

Menteri Besar Selangor Amirudin Shari juga berkata penduduk terjejas akan disediakan perumahan mampu milik oleh Permodalan Negeri Selangor Bhd.