1,390 mangsa banjir berlindung di PPS 3 negeri

Jumlah mangsa di Sarawak meningkat kepada 1,182 orang daripada 301 keluarga setakat 3 petang tadi, berbanding 1,136 orang daripada 286 keluarga yang direkodkan pagi tadi.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa dari Kampung Sinar Budi Baru, Kampung Sungai Batu, Stapok, Taman Malihah, Kampung Sungai Tengah, Batu Kawa, Kampung Sungai Maong di sekitar Kuching dan Kota Samarahan.
Turut terjejas banjir ialah Kampung Plaie dan Kampung Jegoi di Kota Samarahan serta Kampung Siang-Siang di Lawas.
Terdapat satu kejadian tanah runtuh dilaporkan di Kampung Lusut Jaya di Miri.
Di Johor, jumlah mangsa banjir di Segamat kekal 134 orang daripada 36 keluarga dengan mereka ditempatkan di lima PPS, iaitu di Balai Raya Kampung Batu Badak, Dewan Serbaguna Kampung Tasek, Balai Raya Kampung Sanglang, Balai Raya Kuala Paya dan Dewan Serbaguna Kampung Tandong.
Di Pahang, jumlah mangsa di Raub kekal 74 orang daripada 15 keluarga di PPS Sekolah Kebangsaan Ulu Atok.