Denda lewat daftar lahir boleh dikecualikan jika tak mampu, kata Saifuddin

Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail (tengah) pada majlis penyerahan sijil kelahiran kepada tujuh beradik di Sungai Buaya, Selangor, hari ini. (Gambar Kementerian Dalam Negeri)

PETALING JAYA : Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, denda daftar lewat kelahiran boleh dikecualikan bagi keluarga yang menghadapi kesempitan kewangan, menegaskan hasrat kerajaan agar rakyat Malaysia mendaftarkan perkahwinan dan kelahiran bagi memastikan anak-anak menerima MyKad.

Bercakap di Sungai Buaya, Selangor, selepas Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) menyerahkan sijil kelahiran kepada tujuh beradik, Saifuddin berkata, anak-anak tersebut sebelum ini menghadapi kesukaran mendapatkan pendidikan dan perkhidmatan kesihatan kerana perkahwinan ibu bapa mereka tidak berdaftar.

Pihak berkuasa menyelesaikan isu tersebut dengan mendaftarkan perkahwinan ibu bapa melalui pihak berkuasa agama daerah sebelum melengkapkan pendaftaran kelahiran anak-anak mereka.

Sebaik sahaja didaftarkan, adik-beradik itu dianggap sah taraf dan layak memperoleh MyKad.

Dilaporkan sebelum ini bahawa ibu bapa yang gagal mendaftarkan anak mereka dalam tempoh 60 hari selepas kelahiran akan didenda RM1,000 berbanding hanya RM50 sebelum ini.

“Untuk makluman, pendaftaran kelahiran tidak dikenakan bayaran. Pendaftaran lewat ada denda, tetapi dalam kes seperti ini kita berikan pengecualian.

“Apabila sesuatu perkahwinan yang membawa kelahiran tidak didaftarkan, kelahiran itu juga tidak didaftarkan,” katanya kepada pemberita.

Beliau memetik data rasmi yang menunjukkan sebanyak 9,528 kelahiran lewat didaftarkan tahun lepas, 12,265 pada 2024 dan 13,442 pada 2023.

Saifuddin berkata, walaupun jumlah itu dianggap kecil berbanding populasi negara, kes-kes yang tidak diselesaikan boleh mengundang masalah serius bagi kanak-kanak terlibat.

Tambahnya, mengikut peruntukan undang-undang, sesiapa sahaja yang mengetahui tentang sesuatu kelahiran, bukan hanya ibu bapa, boleh mendaftarkannya dengan mengemukakan dokumen diperlukan.

“Sesiapa sahaja yang mengetahui tentang satu kelahiran, tidak semestinya ibu bapa … hendaklah mendaftarkan kelahiran itu. Ini supaya semua kanak-kanak diiktiraf secara sah dan boleh dapatkan perkhidmatan (seperti pendidikan dan kesihatan).”