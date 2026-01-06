Doktor tunggu sijil amalan masih dilindungi insurans, kata MMA

MMA berkata ia menerima jaminan bertulis daripada Medical Protection Society dan Medefend memaklumkan doktor disahkan untuk perlindungan indemniti mulai 1 Jan lalu dan yang mengemukakan permohonan APC lengkap sebelum 31 Dis lalu akan terus dilindungi sepenuhnya sepanjang tempoh interim. (Gambar Reuters)

PETALING JAYA : Doktor menunggu sijil perakuan amalan tahunan (APC) mereka masih dilindungi insurans indemniti profesional ketika permohonan mereka diproses, kata Persatuan Perubatan Malaysia (MMA) susulan amaran pakar undang-undang bahawa berkhidmat tanpa APC sah satu kesalahan.

MMA berkata, ia menerima jaminan bertulis daripada rakan insurans indemniti profesionalnya, Medical Protection Society (MPS) dan Medefend, doktor disahkan untuk perlindungan indemniti mulai 1 Jan lalu dan sudah mengemukakan permohonan APC lengkap sebelum 31 Dis lalu akan terus dilindungi sepenuhnya sepanjang tempoh interim.

“Komitmen daripada MPS dan Medefend ini memberikan jaminan penting kepada ahli kami dan seluruh komuniti perubatan, serta memastikan kesinambungan perlindungan indemniti sementara menunggu pengeluaran rasmi APC,” katanya dalam kenyataan.

Sabtu lalu, Majlis Perubatan Malaysia (MPM) dilaporkan memberi jaminan kepada doktor yang sudah mengemukakan permohonan APC lengkap, memenuhi semua keperluan statutori dan membuat bayaran pada atau sebelum 31 Dis boleh terus berkhidmat tanpa sebarang penalti, dengan syarat mereka tidak tertakluk sebarang sekatan bawah Akta Perubatan 1971.

Pengkritik bagaimanapun memberi amaran berkhidmat tanpa APC sah, satu kesalahan di bawah akta itu, walaupun permohonan masih diproses.

Manmohan Singh Dhillon, peguam yang pakar dalam kes salah laku perubatan, berkata MPM tiada kuasa undang-undang untuk memberi kekebalan kepada doktor dalam situasi ini kerana Akta Perubatan tidak mengandungi peruntukan sedemikian dan syarikat insurans dengan mudah boleh menolak tuntutan dalam keadaan ini.

Seorang doktor yang enggan dinamakan berkata, bekerja selama sebulan tanpa APC berisiko walaupun mempunyai perlindungan insurans dan ia akan menjadi “malapetaka” jika syarikat insurans menolak tuntutan.