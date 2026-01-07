Mahkamah kekal pemecatan jurupandu kanan Northport kerana salah laku

Mahkamah Perusahaan telah mengekalkan pemecatan Lim Chee Meng berhubung kandungan emel yang dihantarnya pada Mei 2021 kepada Kementerian Kesihatan dan Lembaga Pelabuhan Klang pada kemuncak pandemik Covid-19. (Gambar fail)

PETALING JAYA : Mahkamah Perusahaan menolak tuntutan seorang jurupandu maritim kanan yang mendakwa diberhentikan kerja secara tidak adil oleh Northport (Malaysia) Bhd, dengan memutuskan bahawa syarikat itu mempunyai sebab munasabah untuk menamatkan perkhidmatannya atas salah laku serius.

Dalam award yang disampaikan awal minggu ini oleh Pengerusi Mahkamah Perusahaan Augustine Anthony, mahkamah mendapati Lim Chee Meng, bekas jurupandu kanan Northport, telah menyebarkan maklumat palsu kepada pihak ketiga dan bertindak secara ingkar terhadap arahan, sekali gus membenarkan pemecatannya pada Mac 2022.

Lim, yang berkhidmat dengan Northport sejak 2010, diberhentikan kerja susulan prosiding tatatertib yang berpunca daripada satu emel yang dihantarnya pada Mei 2021 kepada Kementerian Kesihatan (KKM) dan Lembaga Pelabuhan Klang ketika kemuncak pandemik Covid-19.

Dalam emel tersebut, beliau mendakwa syarikat gagal membantu seorang jurupandu bawahan yang mengalami simptom Covid-19.

Mahkamah mendapati dakwaan itu tidak tepat dari segi fakta dan mengelirukan, dengan menyatakan bahawa Northport telah pun mengklasifikasikan jurupandu berkenaan sebagai kontak rapat, mengatur kuarantin di rumah dan memudahkan ujian Covid-19 sebelum emel itu dihantar.

“Cadangan pihak penuntut bahawa syarikat enggan memberikan bantuan adalah salah dari segi fakta, mengelirukan dan sama sekali tidak berasas,” kata mahkamah dalam award setebal 43 muka surat itu, sambil menambah bahawa kenyataan sedemikian boleh membawa kesan serius ketika krisis kesihatan awam.

Lim kemudiannya dikeluarkan surat tunjuk sebab yang menyenaraikan tiga pertuduhan salah laku. Bagaimanapun, beliau tidak menjawab surat tersebut atas kapasiti sebagai pekerja, sebaliknya membalas menggunakan kepala surat Maritime Pilots Malaysia (MPM) dengan mendakwa bertindak selaku presidennya.

Beliau kemudian gagal menghadiri siasatan dalaman, yang diteruskan tanpa kehadirannya dan mendapati beliau bersalah terhadap dua daripada tiga pertuduhan.

Lim seterusnya mencabar pemecatannya di Mahkamah Perusahaan, dengan menegaskan bahawa beliau bertindak sebagai presiden MPM dan bukannya sebagai pekerja Northport.

Mahkamah menolak pembelaan Lim, dengan mendapati bahawa beliau memperoleh maklumat tersebut melalui peranannya sebagai pekerja kanan dan tidak boleh berlindung di sebalik kedudukannya dalam persatuan itu.

Berikutan jawatan kanan yang disandangnya serta tahap seriusnya salah laku tersebut, mahkamah memutuskan bahawa Northport berhak menyatakan ia telah hilang kepercayaan dan keyakinan terhadap Lim, dan pemecatan merupakan tindakan yang sepadan.

Sehubungan itu, tuntutan Lim untuk dikembalikan ke jawatan asal serta bayaran gaji tertunggak ditolak.

Northport diwakili oleh T Thavalingam dan Aida Yasmin Cheree Mohamad manakala Lim diwakili oleh VK Raj dan S.P. Devi.