Firma guaman bebas promosi perkhidmatan tetapi integriti tetap utama, kata peguam

Peraturan Profesion Undang-undang (Publisiti) 2025 yang baharu menarik balik sekatan ketat yang sebelum ini mengehadkan peguam daripada mempromosikan perkhidmatan mereka.

PETALING JAYA : Peguam memuji perubahan baharu terhadap peraturan publisiti yang mengawal profesion guaman, dengan berkata ia akan memberikan fleksibiliti lebih besar kepada firma guaman memasarkan perkhidmatan sambil mengekalkan integriti profesional.

Edward Kuruvilla dari Kuruvilla, Yeoh & Benjamin berkata Peraturan Profesion Guaman (Publisiti) 2025 yang baharu memberi firma guaman ‘pendekatan lebih mudah dan tidak terlalu ketat’ untuk memasarkan perkhidmatan mereka tanpa menjejaskan integriti, kepentingan klien atau kepercayaan awam.

“Yang menarik, ia akan membolehkan peguam muda yang celik teknologi memanfaatkan kreativiti dan kepakaran teknikal mereka untuk terlibat dalam publisiti yang sebelum ini jarang dilihat atau, jika dilihat, kebanyakannya dianggap tidak sesuai.

“Sebahagiannya pastinya akan menguji had Peraturan 2025 yang mungkin membawa kepada pindaan lanjut pada masa depan,” katanya.

Peraturan baharu yang berkuat kuasa sejak 1 Januari itu memperluaskan kebolehan peguam untuk mempromosikan perkhidmatan mereka, dengan melonggarkan sekatan ketat yang sebelum ini mengehadkan publisiti tersebut.

Peguam kini dibenarkan mempromosikan perkhidmatan dan kepakaran mereka ‘melalui apa-apa medium’, termasuk cetakan, platform elektronik, saluran awam, serta di seminar, persidangan dan forum.

Di bawah edisi 2001 yang dimansuhkan, peguam menghadapi peraturan ketat mengenai cara mereka memasarkan perkhidmatan. Kehadiran di seminar, persidangan dan media juga dikawal dengan ketat, dengan peguam dilarang daripada memperkenalkan diri sendiri, mendapatkan klien secara langsung atau membuat dakwaan mengenai kepakaran mereka.

Kuruvilla turut menyatakan bahawa Peraturan 3(2) secara jelas meluaskan kerangka ini kepada peguam asing, perkongsian antarabangsa dan firma guaman asing yang dibenarkan beroperasi di Malaysia — satu kawasan kelabu di bawah pentadbiran sebelumnya.

‘Firma kecil kini dapat suara’

Peguam kanan Kitson Foong menggambarkan peraturan ini sebagai ‘keperluan strategik’ yang bertujuan untuk ‘memaksa profesion ini memasuki abad ke-21’.

“Bidang ini kini lebih seimbang berbanding sebelumnya. Peraturan 2025 memberi firma kecil dan pintar peluang bersuara. Mereka kini boleh bersaing berdasarkan kepakaran khusus dan rekod prestasi, bukannya hanya bergantung kepada nama besar yang mahal.”

Foong berkata perubahan paling penting terletak pada Peraturan 4, yang menyatakan bahawa peguam ‘tidak boleh menjejaskan maruah dan kedudukan profesion guaman’ ketika mempromosikan perkhidmatan mereka.

“Tidak lagi memadai sekadar mematuhi senarai perkataan yang telah diluluskan. Setiap hantaran di media sosial, blog atau iklan berbayar mesti mengekalkan maruah profesion,” katanya.

Peraturan baharu juga membenarkan peguam menyatakan kepakaran khusus mereka — contohnya, ‘mediator undang-undang keluarga yang terkemuka’ — walaupun mereka dilarang keras mendakwa sebagai ‘pakar’ dalam bidang tersebut.

“Peraturan kini menuntut publisiti boleh disahkan, memastikan orang awam dapat membuat pilihan lebih berinformasi.

“Ini amat penting untuk menutup jurang keadilan — membantu klien mencari pakar yang tepat, bukan sekadar papan tanda terbesar,” kata Foong dari Kit & Associates.

Namun, beliau menasihati bahawa peraturan ini tidak akan menghapuskan ketidakseimbangan yang timbul daripada perbezaan kewangan antara firma besar dan kecil.

“Firma guaman besar akan terus memanfaatkan bajet besar mereka untuk kempen pengiklanan digital berterusan,” katanya.

Walaupun begitu, Foong percaya firma butik kini mempunyai peluang lebih baik untuk bersaing, dengan memanfaatkan kredibiliti dan kreativiti untuk menampung kuasa perbelanjaan pesaing besar.

Bekas Presiden Majlis Peguam, Salim Bashir, berkata kerangka baharu ini akan memudahkan orang awam mencari peguam yang kompeten dengan kemahiran dan kepakaran khusus, termasuk melalui media sosial.

“Platform digital dan lanskap moden menawarkan alat untuk meningkatkan keterlihatan, tetapi peguam masih perlu berhati-hati agar tidak terlibat dalam amalan yang boleh dianggap tidak etika atau mengelirukan,” katanya.

Foong menambah bahawa Peraturan 2025 juga memberi ‘kuasa’ kepada Majlis Peguam untuk bertindak terhadap publisiti yang tidak wajar.

“Mereka kini boleh membuat siasatan dan memerintahkan penarikan atau pengubahsuaian segera sebarang kandungan digital tidak wajar, menghentikan dakwaan menipu terus-menerus.”

Bagaimanapun, beliau memberi amaran bahawa cabaran etika terbesar adalah mencegah peguam daripada menjanjikan kemenangan pasti atau memberi gambaran salah mengenai kejayaan di mahkamah.