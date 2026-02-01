Peguam Albert Tei fail rayuan selepas gagal halang notis SPRM

Peguam Mahajoth Singh mewakili ahli perniagaan Albert Tei, yang sedang disiasat oleh SPRM.

PETALING JAYA : Seorang peguam yang mencabar dua notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berkaitan penyerahan dokumen anak guamnya, kini mengemukakan rayuan di Mahkamah Rayuan.

Peguam kepada Mahajoth Singh, Rajesh Nagarajan, berkata notis rayuan itu difailkan semalam.

Ia susulan keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan Mahajoth untuk menghalang perintah SPRM pada Jumaat.

Mahkamah memutuskan bahawa kuasa penyiasatan SPRM tidak boleh dicabar.

Mahajoth mewakili ahli perniagaan Albert Tei, yang dikaitkan dengan satu kes rasuah.

SPRM telah meminta telefon bimbit Tei, dokumen berkaitan pembelian perabot, pakaian dan kamera, serta perbualan WhatsApp dengan beberapa individu.

Mahajoth berhujah bahawa notis tersebut, yang dikeluarkan di bawah Seksyen 30(1)(a) dan 30(1)(b) Akta SPRM, adalah tidak sah dan merupakan penyalahgunaan kuasa.

Beliau juga berkata permintaan itu melanggar kerahsiaan peguam-anak guam di bawah Seksyen 46 Akta SPRM dan Seksyen 126 Akta Keterangan.

Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa Seksyen 46 Akta SPRM hanya terpakai dalam kes-kes tertentu.