Pendakwah ditahan atas dakwaan salah guna kuasa babit RM600,000

PETALING JAYA : Seorang pendakwah bebas dan seorang wanita ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi membantu siasatan ke atas dakwaan salah guna kuasa meluluskan bayaran RM600,000.

Sumber SPRM berkata, pendakwah itu ialah pengarah urusan syarikat, manakala suspek wanita ialah ketua Jabatan Kewangan dan Perakaunan, dengan kedua-duanya disyaki bersubahat sekitar September 2018.

Menurutnya, kelulusan bayaran itu sebagai balasan mengumpul dana untuk sebuah institusi pendidikan dan dakwah.

“Suspek utama yang dipercayai menyalahgunakan jawatannya telah bersubahat bersama suspek kedua dengan meluluskan bayaran kira-kira RM600,000 kepada suspek utama sebagai bayaran pengumpul dana tanpa mendapat kelulusan daripada rakan kongsi lain,” kata sumber dipetik Berita Harian.

Dua suspek berusia 30-an itu ditahan kira-kira 1 tengah hari semalam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Sungai Petani dan mereka direman sehari bermula hari ini.

SPRM memulakan siasatannya Oktober lalu.

Tangkapan itu disahkan Pengarah SPRM Kedah, Nazli Rasyid Sulong.