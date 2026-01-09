Malaysia semak perjanjian perdagangan bebas, kata Johari

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Johari Ghani berkata kerajaan mahu perusahaan kecil dan sederhana mendapat manfaat yang lebih langsung daripada FTA.

ISTANBUL : Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Johari Ghani berkata beliau akan menyemak semula 17 perjanjian perdagangan bebas (FTA) Malaysia bagi memastikan perjanjian sedia ada memberikan hasil yang lebih kukuh.

Johari berkata FTA tersebut merangkumi sembilan perjanjian pelbagai hala dan serantau serta lapan perjanjian dua hala, termasuk dengan Turki.

Beliau berkata, beliau mahu meneliti sejauh mana Malaysia mendapat manfaat daripada perjanjian-perjanjian tersebut.

“Mengapa kita tidak melihat pelaburan atau perdagangan datang kepada kita, walaupun telah menandatangani FTA?” katanya kepada pemberita, sambil menambah bahawa adalah penting untuk bertemu dengan komuniti perniagaan bagi mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai isu yang mereka hadapi.

Beliau berkata Turki akan menjadi destinasi pertama dalam usaha semakan ini, diikuti negara rakan FTA yang lain.

Johari berkata Malaysia juga akan memastikan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) mendapat manfaat yang lebih langsung daripada FTA, dan tidak bergantung semata-mata kepada syarikat besar serta pelaburan asing.

Beliau berkata kerajaan mahu memastikan PKS tidak diketepikan apabila Malaysia berurusan dengan rakan FTA, dan semakan ini mesti diterjemahkan kepada akses pasaran yang lebih baik untuk perniagaan tempatan.

Johari berkata walaupun Malaysia terus mengalu-alukan syarikat multinasional besar serta teknologi maju seperti kecerdasan buatan (AI) dari negara maju, kekuatan sebenar negara terletak pada pembangunan PKS dan membantu mereka berkembang ke luar negara.

“Kekuatan kita ialah bagaimana kita membangunkan PKS dan membolehkan mereka memasuki semua negara FTA ini untuk mengembangkan pasaran mereka,” katanya.

Bulan lalu, Johari berkata perjanjian perdagangan negara dengan Amerika Syarikat mungkin akan disemak dan dirunding semula sekiranya mana-mana terma didapati tidak adil.