Jika tak tahan tekanan, berundurlah, CJ tegur hakim

Ketua Hakim Negara Wan Ahmad Farid Wan Salleh berkata kes yang tertangguh di Mahkamah Rayuan kerana ketiadaan alasan penghakiman kebanyakannya adalah kes sivil.

KUALA LUMPUR : Ketua Hakim Negara Wan Ahmad Farid Wan Salleh berkata hakim yang tidak mampu melaksanakan tugas mereka dalam tempoh masa yang sewajarnya boleh memilih untuk menarik diri daripada peranan perlembagaan mereka.

Dalam ucapannya sempena pembukaan tahun perundangan hari ini, beliau berkata hakim terikat dengan kewajipan untuk menyediakan alasan penghakiman mengikut tempoh lapan minggu yang ditetapkan.

“Saya memahami kekecewaan sebahagian peguam yang telah memfailkan rayuan kerana mereka tidak dapat meneruskan kes di mahkamah rayuan akibat ketiadaan alasan penghakiman.

“Saya tahu terdapat banyak alasan penghakiman yang masih belum ditulis. Dan terdapat had kepada apa yang boleh kami lakukan untuk membantu (hakim) yang sedang bergelut.

“Kita tidak boleh membiarkan sistem keadilan tergendala. Anda tahu siapa anda,” kata Wan Ahmad Farid.

Beliau mengumpamakan kes-kes yang tertangguh di Mahkamah Rayuan seperti ‘hidangan di dapur terbuka’, sambil berkata terpulang kepada hakim yang sedang ‘bertugas’ untuk mendengar dan menyelesaikan kes dalam tempoh masa yang sewajarnya.

“Jika tekanannya tidak lagi sesuai dengan anda, pintu keluar kekal sebagai pilihan yang bermaruah,” katanya.

Wan Ahmad Farid kemudian memberitahu pemberita bahawa terpulang kepada mereka yang mendengar ucapannya hari ini – hakim, kakitangan mahkamah serta peguam dari sektor kerajaan dan amalan swasta – untuk mentafsir maksudnya.

Beliau turut berkata kes-kes yang tertangguh di Mahkamah Rayuan akibat ketiadaan alasan penghakiman kebanyakannya melibatkan kes sivil.

“Kita mempunyai angka (bilangan kes), tetapi kita tidak mendedahkannya,” tambahnya.

Dalam pada itu, Wan Ahmad Farid berkata badan kehakiman tidak menjawab kritikan awam terhadap penghakimannya, termasuk dalam kes-kes terkini yang melibatkan bekas perdana menteri, Najib Razak.

Beliau juga berkata pengkritik seharusnya ‘membaca penghakiman bertulis’ untuk memahami keputusan mahkamah.