1 maut, 9 cedera letupan pemampat di universiti

Ketua Polis Kuala Lumpur Fadil Marsus, berkata letupan di kampus universiti tersebut melibatkan sebuah pemampat. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Seorang maut, manakala sembilan lain cedera dalam satu letupan melibatkan pemampat di sebuah universiti swasta, di Bukit Damansara, Kuala Lumpur.

Ketua Polis Kuala Lumpur Fadil Marsus, berkata panggilan kecemasan diterima pada 11.45 pagi dengan letupan berlaku di kawasan penyelenggaraan yang terletak bersebelahan kafeteria di tingkat empat bangunan universiti itu.

Menurut kenyataan, Soo Yu Yuan, 24, disahkan maut di Hospital Kuala Lumpur (HKL).

Katanya, empat pelajar di universiti berkenaan cedera. Turut mengalami cedera ringan dua pekerja kantin dari Indonesia.

“Dua kontraktor lain turut parah.”

Dalam pada itu, menurut Bernama, Fadil berkata, kecederaan berlaku akibat mangsa terkena serpihan kerana letupan berlaku dengan kuat sehingga menyebabkan kerosakan pada dinding di kawasan terlibat.

Fadil berkata, selain HKL semua mangsa dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) dan Hospital Sungai Buloh dan diasingkan mengikut tahap kecederaan masing-masing.