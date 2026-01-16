Guru mengaku tak salah amang seksual 4 pelajar

Mahkamah Sesyen Seremban membenarkan jaminan RM9,000 bagi setiap pertuduhan dengan syarat tambahan. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Seorang guru sekolah rendah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Seremban atas empat pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap empat kanak-kanak sejak 2024.

Sinar Harian melaporkan Mohamad Kamal Nik Ismail, 41, membuat pengakuan itu di depan Hakim Surita Budin.

Dia didakwa melakukan perkara tidak senonoh terhadap empat pelajar lelaki 12 tahun di Bilik Operasi Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT), bilik guru dan sebelah dewan sebuah sekolah di Senawang antara Jun 2024 hingga September tahun lalu.

Lelaki itu didakwa mengikut Seksyen 41(a) Akta Kesalahan-kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebat, jika sabit kesalahan.

Timbalan Pendakwa Raya, Norazihah Asmuni memohon ikat jamin RM30,000 bagi setiap pertuduhan dengan syarat tambahan.

Tertuduh yang tidak diwakili peguam dan ditempatkan sementara di sebuah pusat kegiatan guru sejak bulan lalu, memohon jaminan minimum, selain memaklumkan dia sudah berkahwin tetapi tiada anak.

Mahkamah membenarkan jaminan RM9,000 bagi setiap pertuduhan dengan syarat tidak mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan, melaporkan diri di balai polis berhampiran setiap bulan hingga kes selesai.

Hakim menetapkan sebutan semula kes untuk lantikan peguam dan serahan dokumen pada 23 Feb ini.