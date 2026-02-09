Adam Adli jamin ambil langkah ‘perlu’ mansuh Auku

Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli (kanan) menerima memorandum daripada Setiausaha Liga Mahasiswa Malaysia Adam Raiyan di pekarangan Parlimen hari ini.

KUALA LUMPUR : Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli berjanji akan mengambil langkah ‘perlu’ selepas menerima memorandum daripada sekumpulan lebih 40 pelajar yang menggesa pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Auku).

Adam yang juga bekas aktivis menyifatkan gerakan pelajar sebagai kuasa penting dalam mendorong reformasi pendidikan tinggi dan berkata peranan mereka kekal relevan tanpa mengira kekangan undang-undang.

“Dengan atau tanpa Auku, anda adalah gerakan yang menuntut perubahan yang melangkaui hari ini.

“Kita menjamin akan mengambil langkah yang perlu, sesuai dan sewajarnya,” katanya selepas menerima memorandum itu di pekarangan Parlimen hari ini.

Adam turut berjanji menyediakan platform lebih besar untuk berinteraksi dengan pelajar, sambil menegaskan pihak berkuasa tidak akan menghalang mereka bersuara.

“Mengapa perlu kita menutup suara yang dibangkitkan hari ini? Kita tidak akan menghalang mereka,” katanya, sambil menambah isu dibangkitkan tidak wajar dianggap sebagai sekadar kebisingan.

Sekumpulan pelajar berhimpun di Taman Tugu pagi tadi sebelum berarak ke Parlimen untuk menyerahkan memorandum itu.

Minggu lalu, Kementerian Pendidikan Tinggi berkata tidak bercadang memansuhkan Auku secara keseluruhan, namun memaklumkan undang-undang itu dipinda lapan kali sejak diperkenalkan.

Auku yang diwujudkan pada April 1971 mengawal penubuhan, pentadbiran dan penyelenggaraan universiti awam serta kolej universiti.

Pindaan pada 1975 memberikan kawalan lebih besar kepada kerajaan terhadap universiti, khususnya dalam pelantikan naib canselor, yang seterusnya melantik dekan dan ketua institut, menggantikan pemilihan secara demokratik dalam kalangan ahli akademik.