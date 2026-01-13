SKMM timbang tindakan terhadap X atas keselamatan pengguna, kata Fahmi

Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata platform media sosial X sedang dinilai berhubung dakwaan kegagalannya melindungi pengguna di Malaysia.

SHAH ALAM : Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil, berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap platform media sosial X atas dakwaan gagal memastikan keselamatan pengguna.

“Mereka sedang mempertimbangkan mengheret X ke mahkamah,” kata Fahmi dalam satu acara di sini.

Beliau membandingkan langkah berpotensi itu dengan saman SKMM terhadap platform mesej Telegram dan dua saluran tahun lalu atas dakwaan menyebarkan kandungan berbahaya yang boleh menghakis kepercayaan awam terhadap institusi serta mengancam ketenteraman awam.

November lalu, SKMM memperoleh penghakiman ingkar terhadap dua saluran didakwa “pembocor maklumat” dalam saman membabitkan mereka dengan Telegram.

Penghakiman itu dimasukkan secara default selepas saluran berkenaan – Edisi Siasat dan Edisi Khas – gagal memberi maklum balas terhadap tindakan undang-undang SKMM.

Mahkamah sebelum ini mengeluarkan perintah injunksi Erinford yang menghalang Telegram menerbitkan semula kandungan berbahaya serta mengarahkan penutupan akaun mengandungi bahan berpotensi menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi dan mengancam kestabilan sosial.