SPRM reman pegawai syariah, peguam syarie disyaki terbabit rasuah hibah

Mahkamah Sesyen Johor Bahru benar 2 suspek berusia lingkungan 40an dan 50an direman 7 hari. (Gambar Facebook)

KUALA LUMPUR : Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Johor menahan reman seorang pegawai syariah dan seorang peguam syarie kerana disyaki meminta serta menerima wang rasuah kira-kira RM91,000 sebagai balasan mengeluarkan Perintah Pengesahan Hibah bagi tujuan pertukaran hak milik.

Majistret Ahmad Khairuddin Khalid membenarkan kedua-dua suspek direman tujuh hari hingga 20 Jan ini selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Sesyen Johor Bahru pagi tadi.

Menurut sumber, kedua-dua suspek lelaki berusia lingkungan 40an dan 50an itu ditahan berasingan semalam ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Johor pada kira-kira 8 malam.

“Siasatan awal mempercayai kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan terbabit antara 2016 hingga 2018,” katanya.

“Kedua-dua suspek disyaki menerima wang rasuah secara tunai daripada 13 penerima hibah dengan setiap seorang kira-kira RM7,000,” katanya.

Sementara itu, Pengarah SPRM Johor Hairuzam Mohmad Amin @ Hamim ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu.

Kes disiasat di bawah Seksyen 16(a)(B) Akta SPRM 2009.