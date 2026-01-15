3 rentung kebakaran kilang di Olak Lempit

Anggota bomba dalam operasi memadam kebakaran kilang di Olak Lempit, malam tadi. (Gambar JBPM)

PETALING JAYA : Tiga ditemukan rentung dalam kebakaran memusnahkan dua kilang di kawasan perindustrian Olak Lempit, Banting, lewat malam tadi.

Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Selangor, panggilan kecemasan diterima pada 10.03 malam membabitkan kebakaran di sebuah kilang memproses minyak.

“Usaha pemadaman terpaksa dilakukan secara defensif berikutan berlakunya beberapa letupan di dalam kilang.

“Kerja-kerja ‘firebreak’ berjaya dilakukan bagi menghalang kebakaran daripada merebak ke kilang bersebelahan,” katanya dalam kenyataan.

Menurutnya, mangsa ditemui semasa operasi overhaul sekitar 2.30 pagi.