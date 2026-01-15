AGC Sarawak sedia hadapi cabaran undang-undang Petronas

Petronas fail usul di Mahkamah Persekutuan pada Isnin bagi memastikan operasinya di Sarawak patuhi undang-undang dan amalan tadbir urus yang terpakai.

PETALING JAYA : Jabatan Peguam Besar (AGC) Negeri Sarawak memaklumkan pihaknya bersedia berdepan usul difailkan oleh Petronas, di mana syarikat minyak negara itu memohon penjelasan berhubung rangka kerja kawal selia yang terpakai ke atas operasinya di negeri itu.

“Jabatan Peguam Besar Negeri Sarawak bersedia dan siap untuk menjawab cabaran undang-undang yang dimulakan oleh Petronas,” kata penasihat undang-undang negeri, JC Fong, lapor The Borneo Post.

Fong bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai implikasi kes tersebut.

Petronas memfailkan usul itu di Mahkamah Persekutuan pada Isnin, menamakan kerajaan persekutuan dan kerajaan Sarawak sebagai responden, bagi memastikan operasinya di negeri itu mematuhi undang-undang dan amalan tadbir urus yang terpakai.

Menurut Petronas, usul tersebut bukan bertujuan mencabar aspirasi pembangunan Sarawak atau menyekat Petroleum Sarawak Bhd (Petros) selaku agregator gas tunggal negeri.

Sebaliknya, syarikat itu memohon penentuan muktamad daripada Mahkamah Persekutuan berhubung kedudukan undang-undang yang terpakai bagi sektor petroleum di negeri tersebut.

Menurut Petronas, keputusan memfailkan usul itu menyusuli beberapa siri dialog dan rundingan bersama Petros, serta pihak berkuasa persekutuan dan negeri sejak 2024.

Premier Sarawak Abang Johari Openg kemudian menyatakan kerajaan negeri menyerahkan kepada kebijaksanaan mahkamah untuk membuat keputusan berhubung permohonan Petronas itu, yang disifatkannya sebagai perkara ‘biasa’.