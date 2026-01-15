Lawan DAP tak perlu letak jawatan, kata Puad

Ahli MKT Umno, Puad Zarkashi, kata meletak jawatan exco dalam kerajaan pimpinan BN tidak sama dengan keluar kerajaan pimpinan PH.

PETALING JAYA : Seorang pemimpin Umno berpendapat tiada keperluan bagi Ketua Pemuda Dr Akmal Saleh melepaskan sebarang jawatan semata-mata untuk melawan DAP.

Ahli majlis kerja tertinggi, Puad Zarkashi, berkata melawan DAP tidak perlu sepenuh masa sehingga terpaksa meletak jawatan.

“Akmal tidak perlu pun letak jawatan sebagai exco Melaka atau ketua Pemuda. Yang penting lawan tetap lawan walaupun berada dalam kerajaan yang sama. Tetapi Akmal mungkin ada rasional sendiri,” katanya di Facebook.

Puad juga berpendapat meletakkan jawatan exco kerajaan negeri tidak ‘seberat’ meletakkan jawatan ketua Pemuda.

“Melaka adalah ‘kerajaan pimpinan BN’. Meletak jawatan exco dalam ‘kerajaan pimpinan BN’ tidak sama dengan keluar daripada ‘kerajaan pimpinan PH’,” katanya.

Puad mengulas keputusan Akmal meletakkan jawatan sebagai exco Melaka, berkuat kuasa minggu depan, yang diumumkan ketika

menyampaikan ucapan dasar pada Perhimpunan Agung Pemuda Umno.

Menurut Akmal, beliau melepaskan jawatan bagi mempertahankan suara akar umbi dan maruah politiknya, dan pada masa menghormati keputusan Umno untuk kekal dalam kerajaan perpaduan.