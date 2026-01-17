Lelaki maut ditembak di hadapan kedai cuci kenderaan

Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Mohd Alwi Zainal Abidin, berkata mangsa didatangi dua lelaki menaiki motosikal sebelum pembonceng lepas tembakan dari jarak dekat.

NIBONG TEBAL : Lelaki dipercayai pemilik premis mencuci kenderaan maut ditembak individu tidak dikenali di hadapan premis itu, di Jalan Besar Permatang Keling, malam tadi.

Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Mohd Alwi Zainal Abidin, berkata polis dimaklumkan mengenai kejadian pada 10.40 malam.

“Mangsa seorang lelaki tempatan berusia 30-an dan hasil siasatan awal mendapati mangsa ditembak beberapa das pada bahagian badan dan kaki oleh seorang suspek yang tidak dikenali,” katanya dalam kenyataan.

Beliau berkata, menurut saksi di tempat kejadian, mangsa telah didatangi dua lelaki yang menaiki motosikal sebelum pembonceng turun dan menghampiri mangsa lalu melepaskan beberapa das tembakan dari jarak dekat, manakala seorang lagi suspek menunggu di motosikal.

Alwi berkata, kedua-dua suspek memakai pakaian gelap dan bertopi keledar serta disyaki menggunakan sepucuk senjata api separa automatik.

Beliau berkata, mangsa yang mengalami kecederaan parah dibawa ke hospital, sebelum disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan.

Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan motif kejadian masih dalam siasatan.

Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat kes Mohd Hafzan Amrie Hashim menerusi talian 012-8188389.