Kebakaran tapak pelupusan Pulau Burung, operasi bomba masih berjalan

Kebakaran melibatkan timbunan sampah di tapak pelupusan itu melibatkan anggaran keluasan kira-kira 100×100 kaki persegi. (Gambar JBPM)

PETALING JAYA : Kebakaran dilaporkan berlaku di tapak pelupusan sampah di Pulau Burung, Nibong Tebal, malam ini dengan operasi pemadaman masih diteruskan sehingga kini.

Menurut bomba Pulau Pinang, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 8.13 malam sebelum pasukan dari Balai Bomba Nibong Tebal dikerahkan ke lokasi kejadian.

Pasukan bomba tiba di lokasi pada 8.21 malam dengan kebakaran melibatkan timbunan sampah di tapak pelupusan itu melibatkan anggaran keluasan kira-kira 100×100 kaki persegi.

Komander Operasi Aznan Harun, berkata pasukan segera menjalankan penilaian awal ‘size-up’ sebelum melaksanakan kerja pemadaman, pengawalan api serta pembinaan ‘fire break’ bagi mengelakkan kebakaran merebak.

Operasi pemadaman turut dibantu oleh Balai Bomba Sungai Bakap serta Pasukan Bomba Sukarela (PBS) dari beberapa kawasan berhampiran, termasuk Sungai Jawi, Nibong Tebal, Valdor, Tanjung Piandang, dan Parit Buntar.

Selain itu, dua unit jentera pengorek milik Majlis Bandaraya Seberang Perai (MBSP) digerakkan bagi membantu kerja pengurusan dan pemadaman sisa sampah.

Bomba memaklumkan 18 anggota termasuk penyelia terlibat dalam operasi itu.