Umno belum putus kerjasama PH PRU16, kata SUA

Setiausaha Agung Asyraf Wajdi Dusuki, berkata sebarang keputusan politik bakal dibuat parti akan mengutamakan kepentingan rakyat.

KUALA LUMPUR : Umno belum membuat sebarang keputusan bekerjasama dengan Pakatan Harapan (PH) berdepan PRU16.

Setiausaha Agung Asyraf Wajdi Dusuki, berkata fokus parti ketika ini adalah mengukuhkan kerajaan perpaduan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negara.

“Kita tidak ada apa-apa keputusan berkenaan dengan itu (kerjasama dengan PH pada PRU16).

“Umno sebagai parti yang ada pengalaman yang panjang dalam mentadbir negara, sudah tentu kita lebih memikirkan soal rakyat,” katanya pada sidang media sempena Perhimpunan Agung Umno (PAU) 2025 di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur.

Menurutnya, sebarang keputusan politik bakal dibuat Umno akan mengutamakan kepentingan rakyat.

“Jika kita tak utamakan rakyat, kesannya bukan sahaja kepada Umno dalam pilihan raya akan datang, pasti rakyat akan menghukum kita kerana mencetuskan suasana yang tidak selesa, ketidakstabilan politik yang akan memberi kesan kepada ekonomi, pelabur tak datang, dan akhirnya rakyat menderita.

“Jadi, itu sebab saya kira kalau kita lihat perbahasan-perbahasan yang ada seketika ini pun, pemimpin-pemimpin Umno dalam konteks ini (kerjasama politik) amat rasional, bukan bersifat emosi,” katanya.

Dalam perkembangan lain, ketika ditanya mengenai bekas pemimpin Umno yang mahu kembali menyertai parti itu selepas pintu dibuka semula, Asyraf berkata jumlahnya ramai namun tidak dapat dinyatakan secara terperinci.

“Saya boleh beritahu bahawa memang kita menerima ramai permohonan-permohonan. Kalau kita faham daripada ucapan dasar presiden, rumah ini terbuka untuk semua. Semua sekali kerana semua ini asal daripada rahim Umno,” katanya ketika ditanya sama ada bekas pemimpin itu termasuk daripada Bersatu.

Berhubung cakap-cakap Khairy Jamaluddin bakal kembali ke pangkuan parti, Asyraf berkata Umno belum menerima sebarang permohonan rasmi.

Mengulas sama ada Umno akan mengadakan pertemuan rasmi dengan parti Melayu di luar Barisan Nasional (BN), khususnya PAS dan Bersatu, bagi menjayakan agenda ‘Rumah Bangsa’ seperti diumumkan presiden semalam, Asyraf berkata, perkara itu akan dijelaskan Zahid Hamidi dalam ucapan penggulungan PAU petang ini.