Enggan guna saluran dalaman boleh cetus persoalan, kata Fuziah

PETALING JAYA : Setiausaha Agung PKR Fuziah Salleh mempunyai sebab untuk berwaspada apabila seseorang enggan menggunakan saluran dalaman yang tersedia bagi mengurus perbezaan pandangan.

Fuziah berkata, PKR yang dilaporkan mempunyai lebih satu juta ahli sememangnya menyediakan saluran untuk menyuarakan pandangan berbeza, selaras prinsip demokrasi diamalkan.

“Jadi, kalau mereka pilih untuk tidak menggunakan saluran dalaman, sebaliknya menggunakan saluran awam, mungkin mereka ada agenda,” katanya kepada FMT, ketika ditanya bagaimana PKR menangani perbezaan pandangan dalam parti.

Fuziah bagaimanapun tidak menyifatkan semua kritikan di luar saluran parti sebagai pandangan berpotensi menjejaskan persepsi terhadap pentadbiran Anwar Ibrahim, yang juga presiden parti.

“Itu terbukalah kepada persepsi masing-masing,” katanya sambil menekankan wakil rakyat parti itu berhak bersuara walaupun berbeza pandangan.

Tahun lalu, Fuziah menggesa wakil rakyat PKR memanfaatkan mekanisme dalam parti sebelum menyiarkan pandangan secara terbuka, menegaskan parti sedia melibatkan diri untuk menyelesaikan isu berbangkit.

Fuziah menegaskan, PKR menghargai kepelbagaian pemikiran dan terbuka kepada perbezaan pandangan dalam kalangan ahli, tetapi disiplin parti juga harus diutamakan.

Awal tahun lalu menyaksikan Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Karim, sedia menghadapi tindakan tatatertib jika PKR membantah kelantangannya. Bagaimanapun, Fuziah ketika itu memaklumkan tiada tindakan dirancang terhadap Hassan.

Platform untuk komunikasi dan memahami antara satu sama lain turut ditekankan Fuziah, dalam hubungan antara komponen kerajaan.

“Kami akan memastikan wujud persefahaman dan platform untuk bercakap dalam saluran yang betul,” katanya.