Pelakon Nadia Kesuma meninggal dunia di Jeddah

Prof Muhammad Kamarul Kabilan Abdullah memaklumkan isterinya Nadia Kesuma meninggal dunia di Jeddah pada 8.07 pagi Khamis lalu. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Pelakon, Nadia Kesuma yang dilaporkan hilang di lapangan terbang Jeddah, disahkan meninggal dunia oleh suaminya melalui hantaran Facebook awal pagi tadi.

Prof Muhammad Kamarul Kabilan Abdullah, 57, dalam hantaran itu memaklumkan isterinya meninggal dunia di Jeddah pada 8.07 pagi Khamis lalu tanpa menyatakan punca kematiannya.

“Dengan penuh rasa dukacita dan kesedihan yang amat mendalam, saya ingin memaklumkan bahawa isteri tercinta saya, Nadiah Kasumawati Abdul Karim, telah kembali ke rahmatullah dengan tenang di tanah para anbiya, Jeddah, pada 15 Jan lalu pada jam 8.07 pagi.

“Semoga Allah mengurniakan keampunan dan rahmat-Nya ke atas roh arwah.

“Wahai isteriku, engkau akan sentiasa dalam ingatanku. Aku bersyukur kerana dapat mengiringimu ke destinasi terakhir. Aku mencintaimu. Insya-Allah, kita akan bertemu kembali, mudah-mudahan di syurga. Sesungguhnya kami datang daripada Allah dan kepada-Nya kami kembali,” katanya.

Nadia dilaporkan hilang dan gagal dikesan di Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Abdul Aziz, Jeddah, Khamis lalu.

Menteri Luar, Mohamad Hasan dilaporkan berkata, pihak imigresen Arab Saudi mengesahkan wanita itu sudah meninggalkan kawasan lapangan terbang dan diklasifikasikan orang hilang selepas gagal dikesan lebih 20 jam.

Allahyarham menyertai kumpulan umrah dan ziarah sebuah agensi pelancongan yang terdiri daripada 21 peserta selama dua minggu bermula 14 Jan lalu.