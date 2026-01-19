Grab siasat dakwaan penghantar minta tip

Grab menegaskan pelanggan tidak wajib memberi tip kepada penghantar makanan mereka.

PETALING JAYA : Grab kini menyiasat dakwaan beberapa penghantarnya meminta tip daripada pelanggan, selepas sebuah hantaran di Facebook tular memaparkan tangkapan skrin mesej kononnya daripada seorang pengguna Grab.

Dalam hantaran itu, tiga penghantar didakwa meminta tip dengan alasan seperti memerlukan wang untuk petrol, manakala seorang lagi didakwa cuba menjual makanan tambahan selepas ditolak pelanggan.

Grab memberitahu FMT mereka akan menyiasat perkara itu dan mengambil tindakan disiplin yang sesuai terhadap penunggang yang terlibat.

Syarikat itu menegaskan kod etika mereka melarang penunggang meminta atau memohon tip daripada pelanggan.

Syarikat juga menekankan pemberian tip di platform Grab adalah sepenuhnya pilihan pelanggan.

“Dasar rasmi kami menyatakan tip adalah pilihan dan seharusnya dianggap sebagai penghargaan terhadap perkhidmatan yang cemerlang,” kata Grab.