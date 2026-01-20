NUTP bimbang ‘pengambilan berganda’ Tahun 1 pada 2027

Setiausaha Agung NUTP Fouzi Singon berkata kesan daripada ‘pengambilan berganda’ boleh melanda sistem pendidikan untuk tahun-tahun akan datang.

PETALING JAYA : Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) memberi amaran mengenai kemungkinan berlakunya ‘pengambilan berganda’ pada 2027 sekiranya kanak-kanak berusia enam tahun dibenarkan memulakan Tahun 1 bersama murid berusia tujuh tahun.

Setiausaha Agung NUTP, Fouzi Singon, berkata sekolah terpaksa menampung dua kohort murid Tahun 1 serentak, sekali gus berpotensi menggandakan saiz kelas.

“Sekolah yang mempunyai lima kelas Tahun 1 boleh berakhir dengan 10 kelas apabila kedua-dua kohort masuk serentak,” katanya kepada FMT.

Beliau berkata kesan paling ketara akan dirasai di kawasan bandar yang sesak dan impaknya boleh berlarutan selama bertahun-tahun apabila kohort yang lebih besar itu meningkat ke tahun berikutnya. Katanya, ‘lonjakan’ ini dijangka dirasai sehingga sekitar 2037.

Amaran itu dibuat susulan pelancaran Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035 oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini.

Fouzi berkata perubahan pengambilan itu turut memberi kesan kepada penempatan guru serta pengurusan harian sekolah, selain memberi amaran bahawa sistem mungkin tidak mampu melahirkan dan menempatkan jumlah guru yang mencukupi dalam tempoh singkat.

“Latihan perguruan boleh mengambil masa sehingga lima tahun, jadi keadaan ini boleh memburukkan lagi kekurangan guru jika perancangan tidak dibuat secara berfasa,” katanya.

Beliau turut mengalu-alukan peruntukan RM100 juta yang diumumkan Anwar bagi menaik taraf bilik guru, namun menegaskan kerajaan perlu menetapkan garis panduan jelas dalam pemilihan sekolah bagi mengelakkan dakwaan pilih kasih.

Mengenai peperiksaan, Fouzi menyokong pelaksanaan ujian Tahun 4 yang baharu, dengan menyatakan ia dapat membantu mengenal pasti kelemahan lebih awal dan memberi ruang kepada sekolah untuk membantu murid di Tahun 5 dan 6, khususnya dalam subjek matematik dan sains, sebelum mereka melangkah ke sekolah menengah.

“Ia memberi ruang untuk pembaikan awal dalam pembelajaran, khususnya dalam STEM,” katanya merujuk kepada sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.

Fouzi juga menyokong langkah menamatkan pertikaian berkaitan Bahasa Melayu dan Sejarah di semua sekolah, dengan menyatakan ia akan memberikan hala tuju yang lebih jelas serta membantu memupuk perpaduan.

Beliau berkata kementerian perlu menilai semula silibus Bahasa Inggeris dan kaedah pengajarannya supaya murid lebih yakin bertutur dalam bahasa itu serta membina perbendaharaan kata yang lebih kukuh.

Menurutnya, Tahun 5 dan 6 seharusnya digunakan untuk memantapkan kemahiran asas membaca, menulis dan mengira, selain membina keyakinan diri, tabiat belajar yang baik serta pemikiran kritikal asas supaya jurang pembelajaran tidak berlarutan ke peringkat menengah.

Beliau turut mencadangkan laluan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) ditawarkan seawal Tingkatan 1 kepada murid yang masih bergelut dengan kemahiran asas, sambil menambah bahawa kemas kini kemajuan bulanan perlu dilaksanakan supaya masalah dapat dikenal pasti dan ditangani lebih awal.

Fouzi juga mengalu-alukan pengenalan peperiksaan Tingkatan 3 yang baharu, dengan menyatakan ia membolehkan sekolah menyalurkan pelajar ke aliran yang lebih sesuai.