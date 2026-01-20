Ujian matrik Tahun 4 sekolah rendah bermula tahun ini

Ujian matrik Tahun 4 merangkumi lima subjek iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik dan sejarah. (Gambar Bernama)

PUTRAJAYA : Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan ujian matrik pembelajaran Tahun 4 akan mula dilaksanakan tahun ini.

Anwar berkata, ujian itu akan dikendalikan Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM).

“Mulai tahun ini ujian penilaian darjah empat sekolah rendah akan dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia,” katanya ketika berucap pada majlis peluncuran Rancangan Pendidikan Negara.

Anwar berkata, ujian itu merangkumi lima subjek iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik dan sejarah.

Dalam pada itu, Anwar turut mengumumkan bermula tahun depan prasekolah bermula pada usia lima tahun dan Tahun 1 bagi kanak-kanak berusia enam tahun.

BERITA LANJUT MENYUSUL