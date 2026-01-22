Menteri akan semak kes remaja ditahan bawah Sosma

Saifuddin Nasution Ismail berkata beliau masih belum dimaklumkan mengenai penahanan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di bawah Sosma di Jitra, Kedah. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata beliau akan meneliti kes penahanan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di bawah Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 (Sosma).

Saifuddin berkata beliau perlu mendapatkan dan mengesahkan maklumat lengkap mengenai kes itu sebelum memberikan sebarang ulasan lanjut berhubung tindakan polis menahan remaja berkenaan di Jitra, Kedah.

“Budak 16 tahun? Saya belum terima maklumat lagi. Saya akan semak perkara ini dahulu,” katanya kepada FMT.

Kes ini menarik perhatian umum selepas FMT melaporkan rayuan ibu remaja itu yang meminta anaknya dibebaskan, susulan penahanan gadis itu di sekatan jalan raya berhampiran Plaza Tol Jitra.

Dia ditahan berkaitan siasatan kes penyeludupan migran.

Menurut ibu itu, anaknya hanya penumpang dalam kereta berkenaan.

Beliau juga mendakwa anaknya mengalami muntah-muntah serta masalah alahan kulit semasa dalam tahanan.

Remaja itu ditahan bersama bapanya dan beberapa individu lain yang berada di dalam kenderaan sama.

Gadis berkenaan tidak mempunyai sebarang rekod jenayah, namun bapanya pernah dipenjarakan sebelum ini.

Ketua Polis Kedah Adzli Abu Shah mengesahkan penahanan itu.

Pertubuhan hak asasi manusia, Suara Rakyat Malaysia (Suaram) menggesa remaja itu dibebaskan dengan segera, sambil menegaskan kes melibatkan kanak-kanak sepatutnya dikendalikan di bawah Akta Kanak-Kanak 2017.

Menurut Suaram, pihak polis wajib mematuhi semua perlindungan undang-undang berkaitan kanak-kanak, termasuk membawa remaja itu ke Mahkamah Kanak-Kanak dalam tempoh 24 jam.

Sosma yang sering dikritik sebagai undang-undang keras, membenarkan penahanan tanpa perbicaraan sehingga 28 hari.

Kerajaan ketika ini sedang meneliti semula beberapa peruntukan dalam undang-undang kontroversi itu.