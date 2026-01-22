Lelaki serang wartawan Haresh Deol didenda RM2,000

R Krishnan mengaku bersalah menyerang wartawan sukan Haresh Deol ketika dihadapkan ke mahkamah pada 28 Nov lalu.

KUALA LUMPUR : Seorang penghantar barang didenda RM2,000 oleh Mahkamah Majistret atas kesalahan menyerang wartawan sukan, Haresh Deol di Bangsar, November lalu.

Majistret Aina Azahra Arifin menjatuhkan hukuman itu terhadap R Krishnan, 37, yang mengaku bersalah ketika dihadapkan ke mahkamah pada 28 Nov lalu.

Mengikut kertas pertuduhan, Krishnan bersama seorang lagi suspek yang masih bebas didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Haresh Deol di hadapan bangunan Tanjung Balai Group, Jalan Telawi 3, kira-kira 3.32 petang, 5 Nov 2025.

Bapa lima anak itu didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan, yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun, denda atau kedua-duanya sekali.

Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Hench Goh, manakala Mohamad Salihen Mastor mewakili tertuduh.