Rundingan lanjut pemberian khas Sabah 28 Jan

Putrajaya komited melaksanakan perbincangan lanjut pemberian khas kepada Sabah.

PETALING JAYA : Jawatankuasa rundingan pemberian khas peringkat pegawai antara kerajaan persekutuan dan kerajaan Sabah akan mengadakan perbincangan lanjut berhubung pemberian khas, dijadualkan 28 Jan.

Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Anwar Ibrahim, berkata langkah itu bagi memastikan proses rundingan berjalan dengan teratur.

“Rundingan bersama telah membincangkan mengenai penubuhan satu jawatankuasa rundingan pemberian khas peringkat pegawai di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan Sabah termasuk keanggotaannya. Selain itu, turut dibincangkan ialah terma rujukan yang akan digunakan sebagai panduan semasa rundingan dilaksanakan kelak.

“Seterusnya, kedua-dua belah pihak telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan perbincangan lanjut yang dijadualkan pada 28 Jan 2026 bagi memastikan proses rundingan berjalan dengan teratur,” katanya menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat.

Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Aminah Aching (BN-Beaufort), yang meminta menteri kewangan menyatakan pendirian kerajaan persekutuan berhubung tuntutan bayaran 40% hasil Sabah, termasuk tuntutan bagi tahun-tahun hilang sejak 1974 dalam rundingan bersama kerajaan negeri.