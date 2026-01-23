Tim Leissner mohon pengampunan dalam kes 1MDB

Bekas pegawai bank Goldman Sachs Group Inc, Tim Leissner memfailkan permohonan pengampunannya kepada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat tahun lalu, menurut notis di laman web DoJ. (Gambar fail)

KUALA LUMPUR : Tim Leissner, bekas pegawai bank Goldman Sachs Group Inc yang mengaku peranannya dalam salah satu penipuan kewangan terbesar dalam sejarah, kini memohon pengampunan presiden sebelum menyerah diri ke penjara persekutuan.

Leissner memfailkan permohonan pengampunan itu kepada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DoJ) tahun lalu, menurut notis di laman web DoJ. Permohonan tersebut dikemukakan antara 3 Sept hingga 18 Nov, berdasarkan salinan arkib yang disiarkan di lawyeroyer.com.

Leissner, bekas pengerusi Goldman Sachs bagi Asia Tenggara, mengaku bersalah pada 2018 kerana terlibat dalam skim menyeleweng USD4.5 bilion daripada 1MDB. Beliau bekerjasama dengan pihak pendakwaan dan menjadi saksi utama kerajaan AS terhadap bekas rakan sekerjanya di Goldman dalam perbicaraan pada 2022 di Brooklyn, New York.

Rumah Putih kini meneliti ribuan permohonan pengampunan, termasuk permohonan oleh pengasas Archegos Capital Management, Bill Hwang, yang disabitkan kesalahan berkaitan kejatuhan syarikat pengurusan aset keluarganya bernilai USD36 bilion, serta pengasas Theranos Inc, Elizabeth Holmes, yang sedang menjalani hukuman penjara 11 tahun kerana menipu pelabur dalam syarikat permulaan yang melakukan ujian darah.

Minggu lalu, Presiden Donald Trump memberikan pengampunan kepada lebih 20 individu, termasuk beberapa yang disabitkan kesalahan jenayah kolar putih. Trump berkata beliau menggunakan kuasa pengampunan yang luas untuk membetulkan penyalahgunaan dalam sistem keadilan jenayah terhadap mereka yang didakwa atas sebab politik. Namun, pengkritik mendakwa beliau menyalahgunakan proses tersebut dan melemahkan usaha pendakwa raya.

Pada hukuman yang dijatuhkan pada Mei lalu, Leissner dan pihak pendakwa berhujah bahawa beliau wajar dikecualikan daripada hukuman penjara kerana kerjasamanya membawa kepada sabitan bekas rakan sekerja serta denda global berbilion dolar terhadap Goldman. Namun, seorang hakim persekutuan mengarahkan beliau dipenjarakan selama dua tahun, sambil menyifatkan perbuatannya sebagai ‘berani dan melampau’.

Hakim Daerah AS, Margo Brodie, yang mengendalikan kes tersebut, merujuk kepada sepucuk surat daripada Goldman Sachs yang menyatakan Leissner tidak pernah mengambil tanggungjawab atas tindakannya serta melakukan ‘pembohongan berulang’. Brodie berkata hukuman penjara adalah wajar kerana tanpa Leissner, penipuan berskala besar itu mungkin tidak akan berlaku.

Goldman membayar lebih USD5 bilion untuk menyelesaikan siasatan global berkaitan 1MDB, termasuk USD2.9 bilion — antara denda terbesar dalam sejarah — bagi pelanggaran undang-undang antirasuah AS.

Goldman juga menyaman Leissner, dengan menyatakan dalam sepucuk surat kepada mahkamah bahawa bank itu cuba mendapatkan semula sekurang-kurangnya USD20.7 juta yang dibayar kepada Leissner ketika beliau terlibat dalam urus niaga 1MDB. Bank itu memenangi anugerah bagi jumlah tersebut daripada panel pihak berkuasa kawal selia industri kewangan pada 2022, yang kemudian dikekalkan oleh seorang hakim persekutuan di Manhattan setahun kemudian.

“Leissner masih belum membayar satu sen pun,” kata penasihat undang-undang Goldman, Kathryn Ruemmler.

Wargan Jerman itu dijadualkan menyerah diri ke sebuah kemudahan di selatan California pada awal bulan depan. Brodie mengarahkan Leissner memulakan hukuman pada 17 Nov, namun membenarkannya kekal bebas sehingga 12 Jan.

Awal bulan ini, peguamnya, Henry Mazurek, berkata pihak penjara memerlukan masa untuk mencari kemudahan berhampiran keluarga di California dan memohon agar beliau menyerah diri pada 6 Feb.

Pendakwa persekutuan di Brooklyn enggan mengulas. Mazurek juga tidak segera membalas panggilan suara dan emel yang meminta komen.

Jho Low

Penipuan 1MDB menjatuhkan kerajaan Malaysia dan mencetuskan siasatan di enam negara. Dalam perbicaraan Roger Ng, bekas rakan sekerja Leissner di Goldman, Leissner memberi keterangan bahawa beliau bekerjasama dengan Ng dan ahli perniagaan Malaysia, Jho Low, yang didakwa sebagai dalang penipuan 1MDB. Low, yang turut didakwa oleh AS, masih menjadi buruan. Sebelum didakwa, Low menafikan sebarang salah laku.

Ng, yang disabitkan kesalahan dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, dihantar ke Malaysia untuk menghadapi perbicaraan pada 2023 di bawah perjanjian dengan AS. Pada Disember, kerajaan Malaysia mengumumkan ia sedang berusaha mendapatkan ekstradisi Leissner atas kesalahan berkaitan penipuan 1MDB.

Bagi hukuman di Brooklyn, Leissner merayu agar tidak dipenjarakan.

“Saya tahu betapa teruknya jenayah saya,” katanya. “Dalam proses mendedahkan kepada kerajaan dan dunia tentang 1MDB, saya terpaksa berdepan secara terbuka dengan hakikat bahawa saya membantu mencuri berbilion dolar bukan sahaja daripada individu, tetapi daripada sebuah negara.”