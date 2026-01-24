7 setiausaha politik angkat sumpah

Tujuh setiausaha politik baharu mengangkat sumpah di hadapan Anwar Ibrahim. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Seramai tujuh setiausaha politik mengangkat sumpah jawatan dan simpan rahsia dalam majlis berlangsung di hadapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Majlis Rabu lalu itu turut disaksikan Ketua Setiausaha Negara Shamsul Azri Abu Bakar.

Antara yang dilantik ialah Norashekin Yusof sebagai setiausaha politik kepada menteri perladangan dan komoditi dan Willy Leong @ Rafiqi Helmy (setiausaha politik menteri sumber asli dan kelestarian alam).

Turut mengangkat sumpah Aizuddin Abd Gaffal (setiausaha politik menteri Sumber Manusia), Mohd Hafiz Mohamad (setiausaha politik menteri ekonomi) dan Ahmad Nazib Johari (menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal Sabah dan Sarawak).

Selain itu, Mohd Kamarul Arifin Mohd Wafa dilantik sebagai setiausaha politik kepada menteri di Jabatan Perdana Menteri (hal ehwal agama), manakala Mohammad Afiq Hazwan Samsudin, setiausaha politik menteri belia dan sukan.

Disember lalu, Anwar membuat rombakan Kabinet kedua dalam pentadbirannya yang menyaksikan muka baharu ke barisan Jemaah Menteri.