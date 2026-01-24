Terima kasih jentera parti kerajaan perpaduan terutama GRS, kata anak Bung

Naim Kurniawan Moktar kata penyokong parti lain turut jadi pemain utama semasa kempen PRK Parlimen Kinabatangan. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Calon Barisan Nasional (BN) bagi PRK Parlimen Kinabatangan menyatakan terima kasih kepada jentera parti kerajaan perpaduan terutama Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

“Kemenangan ini milik kita semua,” kata Naim Kurniawan Moktar kepada FMT, susulan laporan mengenai kemenangan beliau menurut beberapa pemimpin Umno.

Sambil berterima kasih kepada jentera BN serta ‘jentera tambahan daripada seluruh Sabah’, Naim berkata kejayaan di Kinabatangan bukan milik mutlak BN.

“Penyokong parti lain turut menjadi pemain utama semasa kempen berjalan. Ini menunjukkan rakyat menerima baik kerajaan perpaduan Sabah dan inginkan kestabilan politik,” katanya.

Naim juga menambah beliau akan cuba membawa BN ke era baharu dengan kemenangannya.

Kerusi Kinabatangan sebelum ini disandang Bung Moktar Radin, yang berkhidmat selama enam penggal berturut-turut sebelum meninggal dunia pada Disember 2025.

GRS dan Perikatan Nasional (PN) tidak bertanding dalam PRK tersebut bagi menghormati legasi Bung Moktar.

Naim, yang juga anak Bung, , berdepan Saddi Abdul Rahman dari Warisan dan calon Bebas, Goldam Hamid.

Terdahulu, Setiausaha Agung Umno Asyraf Wajdi Dusuki berkata BN mendahului di Kinabatangan dengan kelebihan 9,723 undi.