PM gesa perkasa sistem audit, kekang ketirisan

Perdana Menteri Anwar Ibrahim melancarkan sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara di Putrajaya hari ini. Turut hadir Ketua Audit Negara Wan Suraya Wan Mohd Radzi dan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil.

PUTRAJAYA : Perdana Menteri, Anwar Ibrahim menegaskan sistem audit negara perlu terus diperkasa secara profesional, telus dan bertanggungjawab bagi mengekang ketirisan serta penyalahgunaan kuasa.

Menteri kewangan itu berkata, keupayaan mengaudit dengan baik mencerminkan tadbir urus berintegriti dan berkesan.

“Pengauditan bukan sekadar membetulkan kira-kira, tetapi memastikan sistem dan pengurusan negara menjadi jauh lebih baik, lebih telus dan lebih bertanggungjawab.

“Kelemahan dalam pengauditan atau kelewatan melaksanakannya akan menyebabkan ketirisan dan penyalahgunaan terus berlaku,” katanya ketika berucap pada majlis pelancaran sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara di sini.

Beliau turut mengaitkan fungsi audit dengan prinsip akauntabiliti awam, termasuk dalam tradisi Islam yang menekankan tanggungjawab terhadap amanah, ketelusan dan pertanggungjawaban dalam pentadbiran.

Menurutnya, kerajaan dalam tempoh dua hingga tiga tahun ini memberi ruang seluasnya kepada pembaharuan audit merentasi kementerian dan agensi demi mempercepat reformasi sistem pengauditan negara.

Beliau turut merujuk kelulusan Akta Audit (Pindaan) 2024 sebagai usaha membuka ruang penambahbaikan berterusan, sambil menekankan keperluan audit lebih pantas, tepat dan berorientasikan impak kepada rakyat.

Bagaimanapun, Anwar mengingatkan sistem audit tidak seharusnya dilihat membebankan rakyat, sebaliknya perlu difahami sebagai ikhtiar besar untuk memperbaiki tadbir urus negara.

“Saya beri ruang sebaik mungkin supaya reformasi ini dapat dipercepatkan dan mencapai tahap membanggakan.

“Namun, audit mesti berkesan, disegerakan dan memberi faedah kepada rakyat terbanyak, bukan sekadar menjadi rutin biasa,” katanya sambil menegaskan pengukuhan sistem pengauditan akan mengangkat kedudukan negara serta meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap institusi awam.