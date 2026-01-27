Menteri Sarawak tolak cadangan ibu kota ketiga di Borneo

Menteri Sarawak Abdul Karim Rahman Hamzah berkata beliau meragui cadangan wujud ibu negara ketiga di Borneo akan bawa kebaikan kepada rakyat Sarawak atau Sabah. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Seorang menteri kanan Sarawak menolak cadangan seorang Ahli Parlimen PKR supaya kerajaan mengwujudkan ibu negara ketiga di Borneo, dengan menyifatkan gesaan itu sebagai tiada makna dan tidak rasional.

Abdul Karim Rahman Hamzah berkata tidak ada keperluan untuk ibu negara ketiga dan mempersoalkan sama ada Putrajaya dan Kuala Lumpur telah gagal menjalankan peranan masing-masing sebagai ibu negara pentadbiran dan perundangan Malaysia.

Pemimpin Gabungan Parti Sarawak (GPS) itu turut beri peringatan kepada mana-mana pihak supaya tidak mengemukakan inisiatif yang hanya mempunyai nilai kosmetik kepada negeri-negeri di Malaysia Timur.

“Saya tidak nampak rasional untuk mempunyai ibu negara ketiga di Borneo atau di Sarawak. Ia langsung tidak wajar dipertimbangkan, ia tiada makna. Saya ragui cadangan ini akan bawa kebaikan kepada rakyat Sarawak atau Sabah.

“Jika tujuannya untuk membawa pembangunan atau merangsang ekonomi Malaysia Timur, perkara itu boleh dilakukan tanpa perlu menubuhkan satu lagi ibu negara di Borneo,” kata menteri pelancongan Sarawak itu kepada FMT.

Karim berkata tumpuan dan sumber kerajaan persekutuan untuk Sabah dan Sarawak lebih baik digunakan bagi inisiatif lain di negeri-negeri itu, sambil merujuk jurang pembangunan yang telah lama wujud dengan Malaysia Barat.

Katanya, ini termasuk keadaan sekolah dan klinik awam yang uzur, serta isu bekalan air bersih dan elektrik.

“Malaysia dibentuk pada 1963, itu lebih 60 tahun lalu. Tanya mana-mana rakyat Sabah atau Sarawak sama ada mereka merasakan terdapat pembangunan yang saksama antara Semenanjung dan negeri-negeri Borneo, dan jawapannya pasti tidak.”

Semalam, Ahli Parlimen Ampang Rodziah Ismail mencadangkan penubuhan ibu negara ketiga di Borneo sebagai tambahan bagi Kuala Lumpur sebagai ibu negara perlembagaan dan perundangan, serta Putrajaya sebagai pusat pentadbiran dan eksekutif.

Beliau berkata ibu negara yang dicadangkan boleh berfungsi sebagai pusat untuk menempatkan institusi kehakiman persekutuan dan timbang tara antarabangsa, selain bantu merangsang ekonomi Sabah dan Sarawak serta menggalakkan pembangunan luar bandar dan pedalaman.

Katanya, langkah itu juga boleh mengurangkan kepadatan bandar serta tekanan terhadap infrastruktur di Semenanjung Malaysia.