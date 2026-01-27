Sahruddin enggan layan desakan diganti ketua Bersatu Johor

Dr Sahruddin Jamal berkata kuasa melantik ketua Bersatu negeri terletak di bawah Muhyiddin Yassin selaku presiden.

PETALING JAYA : Ketua Bersatu Johor Dr Sahruddin Jamal enggan melayan gesaan supaya beliau digantikan oleh sekumpulan pimpinan parti di negeri itu yang hilang kepercayaan terhadapnya.

Sebaliknya, bekas menteri besar Johor itu menyerahkan kedudukan beliau kepada kebijaksanaan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin.

“Harus diingatkan kuasa pelantikan sebagai pengerusi Bersatu negeri di bawah Muhyiddin sebagai presiden parti. Jadi kita serahkan kepada kebijaksanaan beliau.

“Sewajarnya, kita sebagai ketua bahagian taat dan akur atas pelantikan ini, yang juga dibuat Muhyiddin,” katanya kepada FMT.

Adun Bukit Kepong itu mengulas desakan 14 ketua bahagian Bersatu Johor hari ini supaya beliau digantikan menjelang pilihan raya akan datang.

Ketua Bersatu Pontian Isa Ab Hamid yang mengetuai kumpulan itu berkata mereka hilang kepercayaan terhadap Sahruddin yang kepimpinannya turut dipersoal.

Beliau mendakwa perkara itu pernah disuarakan kepada Muhyiddin tetapi sehingga kini tiada sebarang tindakan diambil.

Selain Bersatu Pontian, sidang akhbar itu turut dihadiri ketua Bersatu Johor Bahru, Pontian, Tanjung Piai, Pulai, Pengerang, Parit Sulong, Ledang dan Labis.

Sementara itu, Sahruddin berkata tindakan kumpulan itu membuat sidang media turut menyalahi peraturan parti, dengan merujuk kepada surat pekeliling dikeluarkan Bersatu Johor.

Pekeliling itu memberi amaran kepada semua ahli parti yang tindakan mengeluarkan kenyataan media tanpa kelulusan rasmi adalah satu kesalahan dan pelanggaran disiplin parti.

Surat ditandatangani setiausaha Bersatu Johor itu menyatakan tindakan mengeluarkan kenyataan tanpa kebenaran boleh mengelirukan ahli, menjejaskan imej parti, serta menggugat kesepaduan organisasi.

“Parti juga akan mengambil tindakan tatatertib mengikut perlembagaan dan peraturan terhadap mana-mana ahli yang ingkar,” katanya.