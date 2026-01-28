Kerajaan rancang guna pengecaman plat automatik, ganti sekatan jalan raya

Loke Siew Fook berkata kerajaan sedang mengintegrasikan sistem pengecaman nombor pendaftaran automatik di lebuh raya dengan pangkalan data JPJ, sekali gus membolehkan penguatkuasaan dijalankan tanpa memberhentikan kenderaan. (Gambar Facebook)

PUTRAJAYA : Kementerian Pengangkutan bercadang mengurangkan kebergantungan kepada sekatan jalan raya fizikal yang sering menyebabkan kesesakan lalu lintas, sebaliknya beralih kepada penguatkuasaan automatik menggunakan teknologi pengecaman nombor pendaftaran kenderaan, kata Menteri Pengangkutan Loke Siew Fook.

Beliau berkata kementerian sedang mengusahakan integrasi sistem Pengecaman Nombor Plat Automatik (ANPR) di lebuh raya dengan pangkalan data Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), sekali gus membolehkan tindakan penguatkuasaan dilaksanakan tanpa perlu memberhentikan kenderaan.

“Kita perlu beralih kepada pendekatan baharu. Biasanya apabila sekatan jalan raya dibuat secara fizikal, ia menyebabkan barisan panjang dan kesesakan,” katanya pada sidang media.

Menurut Loke, sekatan jalan raya yang menggunakan lorong sempit sehingga memperlahankan pergerakan kenderaan sudah tidak lagi berkesan dalam keadaan trafik semasa.

“Kita tidak perlu lagi memberhentikan kenderaan. Pemeriksaan boleh dilakukan melalui kamera,” katanya.

Beliau berkata pengendali lebuh raya seperti PLUS telah mula melaksanakan sistem ANPR bagi tujuan kutipan tol dan kementerian merancang untuk mengintegrasikan sistem itu dengan pangkalan data JPJ dan MySikap.

“Jika data ini diintegrasikan, kita boleh mengetahui dengan serta-merta sama ada cukai jalan kenderaan masih sah, ada perlindungan insurans, atau sama ada kenderaan itu dilaporkan sebagai curi,” katanya.

Loke berkata inisiatif itu merupakan sebahagian daripada agenda reformasi kementerian untuk mewujudkan penguatkuasaan yang lebih pantas dan pintar melalui penggunaan teknologi dan data, di samping mengurangkan kesulitan kepada orang ramai.

Beliau turut menjelaskan bahawa kementerian kini beralih kepada pendekatan penguatkuasaan berasaskan hasil, dengan keutamaan diberikan kepada pengurangan kemalangan, kelancaran trafik dan pematuhan undang-undang, berbanding mengadakan sekatan jalan raya berskala besar yang mengganggu pengguna jalan raya.

Katanya, komunikasi yang lebih jelas serta hasil yang boleh dilihat akan terus menjadi teras pendekatan kementerian pada 2026, memandangkan kepuasan dan keselamatan orang awam merupakan penanda aras utama kejayaan.