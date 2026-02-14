Kementerian Pengangkutan usaha percepat pembukaan LRT3

Menteri Pengangkutan Loke Siew Fook dalam majlis edaran pek cenderahati kepada penumpang Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) sempena sambutan Tahun Baharu Cina di KL Sentral. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Kementerian Pengangkutan (MOT) mempergiat usaha mempercepatkan pembukaan laluan perkhidmatan transit aliran ringan 3 (LRT3) yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dan kawasan sekitar sebagai langkah mitigasi bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di Lembah Klang.

Menteri Loke Siew Fook berkata, inisiatif itu penting bagi menyediakan lebih banyak pilihan mod pengangkutan awam kepada pengguna, namun mengakui usaha mengurangkan kesesakan berdepan cabaran besar susulan peningkatan jumlah kenderaan persendirian di jalan raya.

“Kita akan terus cuba di peringkat kementerian dalam masa beberapa bulan akan datang untuk percepatkan dan membuka laluan LRT3.

“Ini sebagai satu daripada langkah mitigasi bagi memberikan pilihan kepada penumpang,” katanya pada sidang media selepas majlis edaran pek cenderahati kepada penumpang Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) sempena sambutan Tahun Baharu Cina di KL Sentral.

Majlis turut dihadiri Pengerusi KTMB Ahmad Redza Abdullah itu menyaksikan lebih 250 pek cenderahati diagihkan kepada penumpang perkhidmatan tren elektrik (ETS) di sini.

Mengenai situasi kesesakan yang sering berlaku khususnya pada musim perayaan, Loke berkata realiti pertambahan kenderaan setiap hari perlu difahami semua pihak.

Beliau berkata, jualan kenderaan di Malaysia tahun lalu mencatatkan angka sangat tinggi iaitu 820,000, menjadikan negara ini pasaran kenderaan terbesar di Asia Tenggara mengatasi Indonesia dan Thailand.

“Mitigasi sentiasa kita buat dalam musim perayaan tetapi kita kena faham bilangan kenderaan bertambah setiap hari. Tahun lepas kita menjual 820,000 kenderaan di dalam negara.

“Pada masa ini kita belum ada dasar untuk mengawal kenderaan. Kalau saya cakap ada dasar untuk end of life (dasar pelupusan kenderaan) dan sebagainya pula, nanti akan ada masalah lain, akan ada aduan lain,” katanya.

Loke berkata, buat masa ini kerajaan belum melaksanakan sebarang dasar pengawalan jumlah kenderaan namun perkara itu perlu diteliti secara serius untuk jangka masa panjang.

Sementara itu, Loke memaklumkan sempena perayaan Tahun Baharu Cina dan dengan penambahan tiga set perkhidmatan tren elektrik 3 (ETS3) yang baharu, KTMB kini menyediakan 16 trip perkhidmatan ETS tambahan.

“Ia menjadikan jumlah keseluruhan perkhidmatan ETS yang beroperasi sepanjang tempoh perayaan ini adalah sebanyak 58 trip sehari,” katanya.